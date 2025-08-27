Phường Pleiku biểu dương 69 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trong giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả được triển khai như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”; “Dạy tốt-Học tốt”; chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát... Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống người dân nâng cao.

Trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường Pleiku cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Bá Bính

Kinh tế-xã hội của phường có nhiều bước phát triển: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,01%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng (gấp 1,75 lần so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,04%. Công tác phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được chú trọng, góp phần nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm nhằm lan tỏa, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn phường ngày càng phát triển.

Dịp này, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Gia Lai”; 20 tập thể và 49 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phát huy kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.