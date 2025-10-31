+ Xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Mỗi tỉnh không có quá 3 phó chủ tịch HĐND; Chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở; Xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế; Bộ đội Biên phòng dầm mình ngâm nước giúp dân thu hoạch lúa...