Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Mỗi tỉnh không có quá 3 phó chủ tịch HĐND; Chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở; Xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế; Bộ đội Biên phòng dầm mình ngâm nước giúp dân thu hoạch lúa...
Tin nhanh đầu ngày

+ Mỗi tỉnh không có quá 3 phó chủ tịch HĐND

+ Chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở

+ Gia Lai: 41 cơ sở ký cam kết không độ chế xe máy

+ Bộ đội Biên phòng dầm mình ngâm nước giúp dân thu hoạch lúa

+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

+ Xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV

11:57

Nhịp sống hôm nay:

+ Chiều 30-10, giá xăng, dầu cùng tăng từ 540-1.320 đồng/lít

+ Giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng, cao nhất 146.000 đồng/kg

15:01

Câu chuyện thể thao: Vòng 9 V.League 2025/2026: Liệu Hoàng Anh Gia Lai có tiếp đà thăng hoa?

18:29

Sống khỏe: Điều gì xảy ra với cơ thể sau 14 ngày ăn hạt chia?

20:34

Thời tiết hôm nay

