Tin nhanh đầu ngày
+ Mỗi tỉnh không có quá 3 phó chủ tịch HĐND
+ Chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở
+ Gia Lai: 41 cơ sở ký cam kết không độ chế xe máy
+ Bộ đội Biên phòng dầm mình ngâm nước giúp dân thu hoạch lúa
+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ
+ Xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV
Nhịp sống hôm nay:
+ Chiều 30-10, giá xăng, dầu cùng tăng từ 540-1.320 đồng/lít
+ Giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng, cao nhất 146.000 đồng/kg
Câu chuyện thể thao: Vòng 9 V.League 2025/2026: Liệu Hoàng Anh Gia Lai có tiếp đà thăng hoa?
Sống khỏe: Điều gì xảy ra với cơ thể sau 14 ngày ăn hạt chia?
Thời tiết hôm nay