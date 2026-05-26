Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW ngày 21-11-2025 của Ban Bí thư, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 213-KL/TW và Nghị quyết số 116/NQ-CP; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “chủ động phòng ngừa - dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả; bảo vệ tính mạng cho Nhân dân là trên hết, trước hết”.

Ảnh: Phương Vi

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn; rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống bão mạnh, mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt vượt lịch sử; kiểm tra, nâng cấp đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng thiết yếu trước mùa mưa lũ năm 2026.

Đồng thời, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động sơ tán, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí tái định cư cho người dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập sâu.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa; phối hợp đầu tư sửa chữa, nâng cấp đê điều, hồ đập và tăng cường tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống thiên tai.

Bộ Quốc phòng duy trì lực lượng ứng trực cứu hộ, cứu nạn, triển khai tổng đài 112 phục vụ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi xảy ra bão lũ.

Bộ Xây dựng rà soát, khắc phục các tuyến giao thông cản trở thoát lũ; Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và dự trữ hàng hóa thiết yếu. Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Các Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp Viễn thông quân đội và Điện lực Việt Nam được yêu cầu khắc phục các bất cập của hệ thống viễn thông, điện lực sau thiên tai các năm 2024, 2025; bảo đảm nguồn điện, sóng viễn thông phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai.