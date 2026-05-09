(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hôm nay (9-5), những vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và giông trên khu vực vùng biển và các địa phương ở phía Đông tỉnh.

Cụ thể, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên khu vực vùng biển tỉnh và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông. Ảnh: Phương Vi

Những giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Ân, Cát Tiến, Hòa Hội, Hội Sơn, Ngô Mây, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Đông, Nhơn Châu, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Tây Sơn, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.