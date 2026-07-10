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Gia Lai: Bế giảng lớp tin học cơ bản dành cho người mù và trẻ em khiếm thị

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 10-7, tại phường Thống Nhất, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã bế giảng lớp tin học cơ bản cho người mù và trẻ em khiếm thị trên địa bàn.

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Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Sơn Ca

Sau 1 tháng triển khai, 10 học viên của lớp đã được giáo viên đến từ Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh) trang bị kiến thức về tin học cơ bản; hướng dẫn sử dụng máy tính, các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị; kỹ năng khai thác internet phục vụ học tập, làm việc và tiếp cận thông tin.

Thông qua chương trình, Hội Người mù tỉnh mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho người mù và trẻ khiếm thị nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng sống, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin nhằm góp phần gia tăng cơ hội học tập, việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

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