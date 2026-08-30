Hoàn tất công tác kiểm tra, đo đạc hiện trường vụ cháy rừng trên núi Vũng Chua

(GLO)- Sáng 30-8, ông Đoàn Văn Tá - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn - cho biết: Cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác kiểm tra, đo đạc hiện trường vụ cháy xảy ra tại khu vực núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

Kết quả kiểm tra hiện trường xác định khu vực cháy thuộc khoảnh 1, Tiểu khu 330C và khoảnh 2, Tiểu khu 330B (phường Quy Nhơn Nam) với diện tích cháy là 4,23 ha (chủ yếu là cây bụi, cỏ và cây bạch đàn trồng từ năm 2012), do cá nhân tự bỏ vốn trồng trên đất rừng quy hoạch phòng hộ và đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Về hiện trạng quy hoạch, trong tổng số 4,23 ha bị cháy có 1,99 ha thuộc quy hoạch phòng hộ và 2,24 ha nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, căn cứ theo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ quản lý khu vực là UBND phường Quy Nhơn Nam, 1 doanh nghiệp tư nhân và một số hộ gia đình.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.L

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, vào lúc 11 giờ ngày 27-8, đơn vị nhận được tin báo từ UBND phường Quy Nhơn Nam về việc xảy ra đám cháy tại khu vực núi Vũng Chua.

Ngay sau đó, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ông Đoàn Văn Tá cho hay: Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an phối hợp điều tra làm rõ. Tuy vậy, không loại trừ khả năng ngọn lửa xuất phát từ việc đốt vàng mã tại khu vực nghĩa trang gần đó.

Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn cũng đã có văn bản đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.