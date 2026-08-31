Gia Lai bổ sung nhiều quỹ đất đấu giá, dự kiến thu hơn 481 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất bổ sung năm 2026 nhằm tạo nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được bổ sung 5 quỹ đất với tổng diện tích khoảng 1,3 ha.

Trong đó, 3 khu đất tại phường Quy Nhơn Nam dự kiến đấu giá từ quý III, gồm: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D (hơn 0,28 ha), Khu đất Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (hơn 0,24 ha) và Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển ĐT 639, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới (hơn 0,3 ha).

2 khu đất còn lại gồm: Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú (0,2 ha) và khu dịch vụ du lịch DV-3 thuộc quy hoạch Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, dự kiến đấu giá trong quý IV.

UBND tỉnh đồng thời đưa quỹ đất 0,44 ha thực hiện Dự án Khu thương mại, dịch vụ để hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng tại cụm kho bãi dọc QL 1D ra khỏi kế hoạch đấu giá.

Đối với quỹ đất do tỉnh quản lý, 4 quỹ đất với tổng diện tích gần 55,8 ha được bổ sung vào kế hoạch. Riêng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai được giao thực hiện đấu giá 3 quỹ đất rộng hơn 55,7 ha, dự kiến thu hơn 481 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án Kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại xã Ia Dom rộng 8,8 ha, dự kiến đấu giá trong quý III, thu hơn 37 tỷ đồng.

Trong quý IV, 2 khu đất tại phường Quy Nhơn Đông gồm: Khu du lịch Eo Vượt 2 rộng hơn 17 ha, dự kiến thu 165 tỷ đồng; Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội rộng hơn 28 ha, dự kiến thu 266 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai đang khai thác quỹ đất trên đường Nguyễn Văn Linh trong đó có đấu giá Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 19-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung nguồn lực, ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đấu giá như: Khu du lịch Eo Vượt 1, Eo Vượt 2, Khu du lịch phía Đông sườn núi Phương Mai và Khu du lịch Tân Thanh.

Việc đẩy nhanh đấu giá quỹ đất được tỉnh xác định là 1 trong những giải pháp tăng nguồn thu, tạo nguồn lực phục vụ giải ngân đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 12-8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.205,188 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.301,773 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán HĐND tỉnh giao, đứng thứ 2 trong các nguồn thu sau thu nội địa 9.973,315 tỷ đồng.

Nguồn thu tiền sử dụng đất tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông với 4.320,954 tỷ đồng, trong khi khu vực phía Tây đạt 980,819 tỷ đồng. Một số khu đất tại phía Tây đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng chưa tìm được chủ đầu tư, như Dự án Khu đô thị CK54 và khu đất số 15-17 đường Trường Chinh.

Trong khi đó, đến ngày 31-7, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 9.322 tỷ đồng, đạt 31,03% kế hoạch HĐND tỉnh giao. UBND tỉnh đánh giá tiến độ này chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có nguyên nhân nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đáp ứng tiến độ cân đối vốn.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các khu đất được giao; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định giá đất cụ thể để bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian tới.