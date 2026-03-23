Gia Lai đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Gia Lai trồng khoảng 40.000 ha rừng và 2.500 ha cây phân tán. Hiện nay, các địa phương, đơn vị và các chủ rừng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao.

Lan tỏa phong trào trồng cây xanh

Năm 2026, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đặt mục tiêu trồng 600 nghìn cây xanh tại khu vực công cộng để góp phần thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích Tây Sơn thượng đạo (phường An Khê).

Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng 40 cây giáng hương cho Ban Quản lý Khu di tích Tây Sơn thượng đạo và huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra quân trồng cây xanh.

Hưởng ứng lễ phát động, các tổ chức Đoàn đã tổ chức ra quân trồng cây phân tán tại địa phương. Anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước - cho biết: Thông qua lễ phát động, Đoàn xã đã huy động ĐVTN trồng được 300 cây xanh ở khu vực gần chợ Gò, trường học và một số tuyến đường.

Tới đây, Đoàn xã sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” để huy động ĐVTN tham gia trồng và chăm sóc cây xanh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tham gia trồng cây. Ảnh: ĐVCC

Tương tự, các đơn vị lực lượng vũ trang cũng tổ chức các đợt ra quân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Tại Quân đoàn 34, các đơn vị trực thuộc đã trồng được trên 20.000 cây xanh các loại.

Đại tá Trịnh Văn Hoàn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) chia sẻ: Phong trào Tết trồng cây gắn với việc xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp.

Năm nay, thông qua phát động phong trào Tết trồng cây, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã trồng hơn 300 cây xanh và cây ăn quả trong khuôn viên doanh trại, thao trường, bãi tập. Sư đoàn cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc chăm sóc, quản lý, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Cán bộ, nhân dân xã Kim Sơn hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Ảnh: ĐVCC

Nhiều địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Kim Sơn - thông tin: Tại lễ phát động, xã đã huy động trồng được 46 cây xanh tại khu vực quy hoạch công viên trước trụ sở UBND xã.

Hiện các hội, đoàn thể vận động người dân chủ động trồng cây xanh tại các công viên, nhà văn hóa, sân vận động, các tuyến đường, trung tâm học tập cộng đồng, vườn nhà, tại các diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn để tăng tỷ lệ che phủ rừng...

Phấn đấu đạt chỉ tiêu trồng rừng

Theo kế hoạch năm 2026, xã Ia Mơ trồng 45 ha rừng sản xuất, 10 ha rừng sau khai thác và 12 ha cây phân tán. Xã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, lợi ích của việc trồng rừng, cây phân tán; đồng thời, rà soát diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện trồng rừng để giao rừng, cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, gắn giao rừng với trách nhiệm quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ - cho biết: Dự kiến, công tác trồng rừng, cây phân tán được triển khai từ tháng 5 đến tháng 8. Xã khuyến khích sử dụng các loại cây phù hợp với điều kiện trồng rừng tại địa phương như: keo lai, bạch đàn, xà cừ, tre. Riêng đối với cây phân tán ưu tiên trồng cây sao đen, bằng lăng, xà cừ và một số cây bản địa.

Xã sẽ lồng ghép các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp và huy động doanh nghiệp, người dân tham gia trồng rừng. Cùng với đó, xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng và thường xuyên kiểm tra tiến độ trồng rừng, xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng để đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Văn Chín - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra - cho hay: Năm nay, đơn vị được giao trồng 32 ha rừng. Hiện đơn vị đang phối hợp hướng dẫn các chủ vườn ươm gần 90.000 cây thông 3 lá nhằm đảm bảo chất lượng.

Dự kiến, nguồn giống này sẽ trồng 35-36 ha rừng (vượt chỉ tiêu được giao) và hỗ trợ địa phương trồng tại khu tái định cư làng Đê Kôn với khoảng 1.600 cây.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Nguyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Chi cục đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác trồng rừng, trồng cây phân tán.

Trọng tâm là rà soát quỹ đất trồng rừng, xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế phù hợp với điều kiện thực tế; chuẩn bị cây giống bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; tổ chức phát dọn thực bì, xử lý đất và thiết kế trồng rừng theo đúng quy định kỹ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia trồng rừng đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.