Chi hội trưởng nông dân gương mẫu, làm kinh tế giỏi ở An Nhơn Nam

HUYỀN HỒ
(GLO)- Ông Thái Đức Trọng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ dân phố Thọ Lộc 2, phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Gắn bó với công tác Hội từ năm 2010, hơn 15 năm qua, ông Trọng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu và sự tận tụy trong công việc. Trên cương vị Chi hội trưởng, ông chủ động triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào do Hội Nông dân các cấp phát động. Nhiều năm liền, ông được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi hội Nông dân Thọ Lộc 2 do ông phụ trách luôn nằm trong tốp dẫn đầu các phong trào thi đua của phường.

glo-guong-nong-dan.jpg

Không chỉ năng nổ trong công tác Hội, ông Trọng còn được biết đến là nông dân làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh học. Bắt đầu nuôi vịt từ năm 2017 với quy mô nhỏ, sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. Trên diện tích gần 4.000 m² đất của gia đình, ông cải tạo chuồng trại, kết hợp ao nuôi rộng khoảng 200 m², tạo môi trường thuận lợi cho đàn vịt sinh trưởng và phát triển.

Theo ông Trọng, hiệu quả chăn nuôi phụ thuộc lớn vào việc kiểm soát chặt chẽ các khâu từ con giống, thức ăn đến chăm sóc, phòng bệnh. Đàn vịt được chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, tiêm phòng đầy đủ; thức ăn được điều chỉnh phù hợp từng giai đoạn phát triển. Công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Hiện nay, gia đình ông Trọng duy trì nuôi khoảng 1.500 con vịt thịt và 500 con vịt giống, mỗi năm xuất bán từ 5-7 lứa, mang lại thu nhập ổn định khoảng 250 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của ông đã phát huy hiệu quả, giúp đàn vật nuôi phát triển ổn định, hạn chế rủi ro dịch bệnh.

Đáng chú ý, ông Trọng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho hội viên trong chi hội, góp phần lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Mô hình của gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Nhận xét về ông Trọng, bà Hồ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Nhơn Nam, cho biết: “Ông Thái Đức Trọng là cán bộ Hội tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao, gần gũi hội viên. Không chỉ làm tốt công tác Hội, ông còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hỗ trợ hội viên vươn lên.”

Nhiều năm liền đạt danh hiệu Hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, ông Thái Đức Trọng là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân thời kỳ mới: năng động, dám nghĩ, dám làm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp tại phường An Nhơn Nam.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

Kinh tế

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

