Cần cù, ham học hỏi, người phụ nữ Jrai thành điển hình nông dân sản xuất giỏi

(GLO)- Bằng nghị lực, sự cần cù và tinh thần học hỏi, chị Puih H’Ani (làng Blang 1, xã Ia Hrung) đã vươn lên trở thành điển hình nông dân sản xuất giỏi của địa phương.

Sinh ra trong gia đình nghèo, không có đất sản xuất, chị H’Ani từng phải đi làm thuê để mưu sinh. Khi tham gia Hội Nông dân xã Ia Hrung, chị được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Từ đó, chị mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và thị trường.

Chị Puih H’Ani thu hoạch sầu riêng của gia đình. Ảnh: Minh Khoa

Hiện gia đình chị phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với 4,5 ha cà phê, hơn 1 ha sầu riêng, hồ tiêu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, riêng sản lượng cà phê đạt khoảng 15 tấn nhân mỗi năm. Cùng với thu nhập từ cây sầu riêng, hồ tiêu và vật nuôi khác, lợi nhuận của gia đình mỗi năm đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị H’Ani còn tạo việc làm ổn định cho 8 lao động địa phương với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thuê thêm hàng chục lao động thời vụ vào mùa thu hoạch.

Theo chị H’Ani, bí quyết thành công nằm ở việc ứng dụng KHKT vào sản xuất. Gia đình chị đã đầu tư hệ thống tưới phun mưa tiết kiệm nước giúp giảm chi phí nhân công, hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị H’Ani còn là đảng viên gương mẫu, tích cực trong các phong trào xã hội. Mỗi năm, chị giúp 8 - 10 hộ nông dân nghèo, cận nghèo vay không lấy lãi gần 100 triệu đồng để phát triển sản xuất; đóng góp hơn 30 triệu đồng xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế, chị Puih H’Ani đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Nông dân các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Mới đây, chị là 1 trong 8 nông dân tiêu biểu của tỉnh Gia Lai vinh dự được chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Ông Siu HNit-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrung-cho biết: “Mô hình kinh tế của chị Puih H’Ani là một trong những điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của xã. Hội Nông dân xã đang tuyên truyền, nhân rộng mô hình này đến các thôn, làng khác nhằm khuyến khích hội viên mạnh dạn áp dụng KHKT, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai để vươn lên làm giàu”.