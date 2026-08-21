Siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình

(GLO)- Thiết bị giám sát hành trình góp phần quản lý phương tiện, tài xế và nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt, sử dụng thiết bị, cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh.

Còn nhiều vi phạm

Theo ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) có chức năng ghi nhận, truyền phát dữ liệu về vị trí, tốc độ, hành trình, thời gian lái xe của tài xế. Thiết bị giúp cá nhân, doanh nghiệp (DN) kịp thời nắm bắt, giải quyết các phát sinh trong quá trình phương tiện hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh; đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Xe ben liên quan vụ tai nạn khiến xe khách giường nằm lao xuống vực trên đèo An Khê (Quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê) vào đêm 10-5 được xác định không lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: N.C

Thực tế, bên cạnh các tổ chức, DN chấp hành nghiêm quy định, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm. Điển hình, lúc 14 giờ 35 phút ngày 6-8, tại tuyến đường mới Mỹ Thành (qua xã Ân Hảo), Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 50H-434.xx do ông T.Q.T. (SN 1989, trú xã Vĩnh Thịnh) điều khiển sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin trên TBGSHT.

Với lỗi này, tài xế bị lập biên bản, xử phạt theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổ chức kinh doanh vận tải là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải P.A. (TP Hồ Chí Minh) cũng bị xử lý do không cấp thẻ nhận dạng lái xe cho tài xế theo quy định, với mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu từ 1 - 3 tháng.

Trong vụ xe đầu kéo biển kiểm soát 36H-188.83 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 36RM-037.12 làm rơi vãi mảnh sắt phế liệu trên cao tốc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa rạng sáng 6-8, khiến hàng trăm ô tô bị thủng lốp, cơ quan chức năng xác định tài xế Vũ Đức Thịnh (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển phương tiện nhưng không sử dụng thẻ nhận dạng. Điều này khiến TBGSHT không ghi nhận chính xác thông tin, thời gian điều khiển phương tiện của tài xế.

Thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 cho thấy, từ tháng 10-2025 đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn xã Tây Sơn, Vĩnh Thạnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến ô tô kinh doanh vận tải. Trong đó, 6 vụ có phương tiện không lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động, không bảo đảm truyền dữ liệu từ TBGSHT.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh

Theo lực lượng chức năng, ngoài tình trạng một số tài xế không quẹt thẻ nhận dạng hoặc sử dụng thẻ của người khác, còn xảy ra các hành vi rút nguồn điện, ngắt kết nối hoặc sử dụng thiết bị can thiệp kỹ thuật nhằm tắt sóng định vị. Mục đích là che giấu hành vi chạy quá tốc độ quy định, đi sai lộ trình, vi phạm thời gian lái xe liên tục, đón, trả khách không đúng quy định...

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước lập biên bản xử phạt tài xế sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Bạch Xuân Hòa, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, nhiều vụ tai nạn do thiếu dữ liệu về vận tốc, hành trình, thời gian lái xe và hình ảnh người điều khiển phương tiện đã gây khó khăn cho việc thu thập thông tin, chứng cứ, xác định nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Điều này làm kéo dài thời gian giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Để khắc phục thực trạng trên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 mới đây có văn bản kiến nghị Phòng CSGT tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc lắp đặt, sử dụng TBGSHT đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT, cho hay đơn vị đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực, tuyến trọng điểm. Bên cạnh xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, lực lượng CSGT tổ chức cho tài xế, tổ chức, DN kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định. Đồng thời, đơn vị tăng cường rà soát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, DN thực hiện nghiêm việc lắp đặt, sử dụng, khai thác dữ liệu TBGSHT, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Đình Sơn cho biết, đơn vị tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời cảnh báo các tổ chức, DN có dấu hiệu vi phạm. Các DN, nhà xe được đề nghị chấp hành nghiêm quy định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nâng cao trách nhiệm trong sử dụng TBGSHT để quản lý đội ngũ tài xế; bảo đảm chấp hành nghiêm quy định về thời gian lái xe liên tục, vận tốc, hành trình và các quy định về an toàn giao thông.