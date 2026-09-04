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Điều khiển xe máy bằng chân trên QL 25, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai đã tịch thu phương tiện của nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trên QL 25.

Theo thông tin ban đầu, Tổ địa bàn số 5 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) đã phát hiện đoạn clip trên mạng xã hội TikTok ghi lại hình ảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, không có gương chiếu hậu trên QL 25.

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Clip B. điều khiển xe máy bằng chân được đăng tải lên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Công an xã Uar xác minh làm rõ; mời thanh niên thực hiện hành vi trên là N.B. (SN 2007, trú tại xã Uar) đến làm việc.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định B. không có giấy phép lái xe và chiếc xe máy BKS 95-E1 596.xx do mình điều khiển trong đoạn clip được mua ở TP. Hồ Chí Minh đứng tên chị L.T.N. (trú tại TP. Cần Thơ).

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Lực lượng CSGT đã tịch thu phương tiện của B. Ảnh: Văn Tiến

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tịch thu xe và phạt B. số tiền 7,75 triệu về các lỗi dùng chân điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, tự ý thay đổi màu sơn; phạt chị N. số tiền 9 triệu đồng về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện.

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