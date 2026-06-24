Triệt phá chuyên án lớn về ma túy, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với gần 3 kg các loại như khay, nước vui, thuốc lắc.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện 1 nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy ở căn nhà 529 Lê Duẩn (tổ 1, phường An Phú).

Lực lượng Công an thu giữ gần 3 kg ma túy các loại khi triệt phá tụ điểm tại phường An Phú. Ảnh: Thúy Trinh

Từ tụ điểm này, ma túy được chia nhỏ và “phân phối” đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng như cho các đối tượng trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh.

Xác định đây là “đầu nậu” ma túy có quy mô lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lên kế hoạch triệt phá nhằm quyết tâm không để hình thành điểm nóng về ma túy.

Ma túy được nhóm đối tượng ngụy trang trong các túi đồ gửi theo đường xe khách. Ảnh: Thúy Trinh

Tuy nhiên, các đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi nhằm trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Các trinh sát xác định: Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy qua mạng xã hội.

Người mua, người bán sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn, nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt nhưng vẫn thực hiện trót lọt các giao dịch ma túy.

Các đối tượng thường phân nhỏ, ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách. Ngoài ra, chúng còn bán lẻ ma túy tại địa bàn các xã, phường khu vực Pleiku và lân cận.

3 đối tượng Dương, Tuyến và Phiêng đã bị bắt giữ trong vụ án. Ảnh: Thúy Trinh

Trước sự tinh vi của các đối tượng, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt phá. Khoảng 18 giờ ngày 14-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cùng Công an phường An Phú và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, bắt giữ 3 đối tượng ở căn nhà trên.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn tổng cộng gần 3 kg ma túy các loại gồm: 2,4 kg ma túy dạng ketamine, hơn 370 gam ma túy dạng tinh thể nước vui ở thế rắn, hơn 165 gam ma túy dạng thuốc lắc cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Để động viên kịp thời các đơn vị có thành tích xuất sắc trong vụ án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã khen thưởng nóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khen thưởng nóng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Thúy Trinh

Tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, là điểm nhấn nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy năm 2026.

Tinh thần này cần được lan tỏa trong thời gian tới và đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định.

Được biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng trên về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng truy xét các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.