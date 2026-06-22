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Bắt “đầu nậu” tuồn ma túy vào Gia Lai sau nhiều tháng lẩn trốn

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Lê Trần Anh Quang (SN 1998, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan đến vụ triệt phá nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại phường Hội Phú.

Theo hồ sơ, ngày 5-1-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Hội Phú bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở căn nhà trên đường Lương Định Của (tổ 4, phường Hội Phú).

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4 đối tượng bị bắt từ ngày 5-1-2026 do mua bán trái phép chất ma túy tại phường Hội Phú. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, chủ nhà là Nguyễn Xuân Đạo (SN 1973) cùng bạn gái Trần Thị Kim Thu (SN 1994) bán ma túy cho Bùi Minh Thắng (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng). Tại hiện trường thu giữ nhiều gói ma túy có trọng lượng hơn 62 gam.

Cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 1985, trú tại phường Hội Phú) được xem là đồng phạm trong việc mua bán trái phép chất ma túy với Đạo.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định Đạo là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2024, Đạo bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku (cũ) tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, đối tượng được tại ngoại và hoãn thi hành án vì mắc bệnh ung thư vú đang chữa trị theo chỉ định của bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Trong thời gian được tại ngoại, để có tiền tiêu xài, Đạo nảy sinh ý định mua ma túy về kiếm lời.

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Đối tượng Quang (bìa phải) đã bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn. Ảnh: ĐVCC

Đạo đã liên hệ với Hải để tìm nguồn cung ma túy. Từ đó, Hải trực tiếp liên lạc với Quang để hỏi mua thì Quang đồng ý nhưng chỉ muốn liên lạc với Hải để không bị lộ thông tin cho nhiều người. Đạo đã nhiều lần chuyển tiền cho Hải để Hải chuyển khoản cho Quang mua ma túy.

Trong mỗi lần giao dịch, Quang từ Quảng Ngãi xuống Gia Lai cất giấu ma túy ở 1 địa điểm rồi nhắn cho Hải đến lấy mang về cho Đạo. Sau mỗi lần giao dịch thành công, Đạo đã trả tiền công cho Hải.

Từ những lời khai của Hải, các trinh sát đã truy xét đối tượng Quang. Tuy nhiên, đối tượng tỏ ra khá tinh vi khi lẩn trốn, cắt liên lạc, không để lại dấu vết.

Đối tượng Quang (bìa phải) bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn. Clip: ĐVCC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-6, lực lượng Công an xác định Quang đang lẩn trốn ở khu vực phường Đắk Cấm nên đã tổ chức vây bắt thành công. Thời điểm bị bắt giữ, các trinh sát thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cất giấu trong ô tô mà Quang đang điều khiển.

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