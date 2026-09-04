Bị phạt vì điều khiển xe máy chở 3, lạng lách trên tỉnh lộ 664

(GLO)- Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên tỉnh lộ 664.

Công an xã Ia Krái đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng xác minh và mời những người liên quan đến làm việc.

Clip mà các thanh thiếu niên tự quay, tự đăng lên mạng xã hội. Clip: ĐVCC

Qua đó, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy trong clip là T.Q.T. (SN 2009, trú tại thôn Chư Nghé, xã Ia Krái). Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận: Mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng vào trưa 2-9, nhân lúc mẹ đang ngủ, T. đã tự ý lấy xe máy nhãn hiệu Honda Vision đi chơi.

T. chở theo 2 người bạn không đội mũ bảo hiểm đi trên tỉnh lộ 664. Khi đang đi, cả 3 bàn bạc để T. chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng tải lên TikTok để thể hiện.

Lực lượng Công an đã mời những người có liên quan đến làm việc. Ảnh: Phạm Phong

Trước những hành vi trên, cơ quan Công an đã xử phạt T. 6,5 triệu đồng về các lỗi không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chở theo người không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách; xử phạt mẹ của T. về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện là 9 triệu đồng.