Bị phạt vì điều khiển xe máy chở 3, lạng lách trên tỉnh lộ 664

Công an xã Ia Krái đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng xác minh và mời những người liên quan đến làm việc.
Qua đó, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy trong clip là T.Q.T. (SN 2009, trú tại thôn Chư Nghé, xã Ia Krái). Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận: Mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng vào trưa 2-9, nhân lúc mẹ đang ngủ, T. đã tự ý lấy xe máy nhãn hiệu Honda Vision đi chơi.
T. chở theo 2 người bạn không đội mũ bảo hiểm đi trên tỉnh lộ 664. Khi đang đi, cả 3 bàn bạc để T. chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng tải lên TikTok để thể hiện.
Trước những hành vi trên, cơ quan Công an đã xử phạt T. 6,5 triệu đồng về các lỗi không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chở theo người không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách; xử phạt mẹ của T. về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện là 9 triệu đồng.