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Yamaha trình làng xe ga tiết kiệm xăng mới, sẵn sàng đối đầu Honda Vision

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Mới đây, Yamaha vừa chính thức giới thiệu Yamaha RS Neo 2026 tại thị trường Đài Loan. 

Mẫu tay ga với thiết kế nhỏ gọn vốn được ưa chuộng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Ở phiên bản vừa được cập nhật, RS Neo 2026 được cải tiến về mặt thiết kế và cập nhật một số trang bị mới nhằm tối ưu trải nghiệm của người dùng.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Yamaha RS Neo 2026 nằm ở phần đuôi xe được tạo hình theo phong cách R DNA vốn xuất hiện trên các dòng mô tô thể thao của Yamaha.

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Cụm đèn hậu LED mới có kiểu dáng sắc sảo, mang đến cảm giác hiện đại và năng động hơn so với thế hệ trước. Trong khi đó, phần đầu xe được thiết kế nhọn theo hướng tối ưu khí động học, kết hợp những đường gân nổi tạo nên diện mạo mạnh mẽ.

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Với kích thước tổng thể 1740 × 670 × 1070 mm cùng chiều cao yên chỉ 735mm, xe phù hợp với vóc dáng người châu Á. Việc sử dụng sàn để chân phẳng cũng là điểm cộng tạo sự thoải mái khi vận hành. RS Neo 2026 cũng được trang bị bộ vành đúc kèm lốp không săm có kích thước trước, sau đều là 90/90-10 50J.

RS Neo 2026 được trang bị động cơ Blue Core xi-lanh đơn dung tích 125 cc, sử dụng cơ cấu phối khí SOHC 2 van và làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 7,4 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe rơi vào 57,9 km/lít.

Xe sử dụng bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số, tích hợp cổng sạc USB Type-A để sạc các thiết bị di động. Hệ thống phanh Unified Brake System (UBS) hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau nhằm tăng độ ổn định khi giảm tốc, trong khi bộ khởi động Smart Motor Generator (SMG) giúp động cơ khởi động êm ái và giảm tiếng ồn đáng kể.

Với những trang bị ấn tượng, dự kiến mẫu xe sẽ là đối thủ trực tiếp của các mẫu xe ga đường phố khác như Honda Vision, Suzuki Address,...

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)

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