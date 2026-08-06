Cạm bẫy ma túy mới “pod chill” - Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc 'pod chill'

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng.

Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Từ vết đứt “Ba Giá”, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Mới đây, từ nguồn tin về một đối tượng có biệt danh “Ba Giá” chuyên mua bán các đầu pod chill chứa Etomidate tại địa bàn phường An Lạc, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Huân, tức “Ba Giá”.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, vào cuối tháng 6 vừa qua, Ban Chuyên án quyết định phá án. Đối tượng “Ba Giá” được xác định là Nguyễn Hữu Huân (SN 1998; thường trú tỉnh Đồng Tháp) cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (SN 1996, thường trú phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh) bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép pod chill chứa ma túy cho khách hàng. Tuy nhiên, điều khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý, đây chỉ là “mắt xích” trong một mạng lưới cung cấp ma túy được tổ chức rất bài bản.

Từ lời khai của Huân, lực lượng Công an tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ thêm nhiều đường dây khác, trong đó có nhóm do Huỳnh Ngọc Thúy Như (SN 2000; thường trú phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu cùng đồng phạm Hứa Tường Vy (SN 2006; thường trú phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh); một đường dây khác do Lê Quốc Duy (SN 1986, thường trú tỉnh An Giang) điều hành, trực tiếp nhận các đầu pod chill chứa Etomidate từ Campuchia qua khu vực đường tiểu ngạch biên giới tỉnh An Giang rồi đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khi bắt giữ Duy, lực lượng chức năng thu giữ 37 đầu Podchill chứa Etomidate, gần 200 gam Ketamine và gần 200 gam Methamphetamine.

Đối tượng Ngô Thị Kim Chi - vợ của “Ba Giá”.

Tiếp tục truy xét, Ban Chuyên án còn phát hiện thêm một đường dây khác do đối tượng người Campuchia Han Kiat cầm đầu, chuyên cung cấp pod chill chứa Etomidate cho các nhóm người nước ngoài để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đến nay, cơ quan Công an đã triệu tập, bắt giữ và làm việc với 49 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Campuchia. Các đối tượng này đã có hành vi mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn Ketamine, Methamphetamine cùng 1.670 đầu pod chill, thuốc lá điện tử chứa Etomidate.

Bắt giữ đối tượng Lê Quốc Duy cùng tang vật.

Trao đổi về vụ án, Trung tá Trần Võ Nhật Cương, Đội trưởng Đội 5 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết: “Các đối tượng chủ yếu ở Châu Á và Đông Nam Á, các đối tượng này có sự móc xích, liên kết với nhau do quan hệ trong cộng đồng người nước ngoài. Đối tượng cũng khai nhận là số ma túy này được nhận từ biên giới Campuchia để đem về cung cấp cho nhóm phân phối tại TP Hồ Chí Minh”.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, trong các đường dây kể trên, cơ quan điều tra xác định được ba nhánh. Nhánh thứ nhất là từ bên biên giới Campuchia vận chuyển và đưa về cung cấp ma túy tổng hợp và ma túy Etomidate cho các đối tượng người Việt Nam. Nhánh thứ hai, các đối tượng nước ngoài cung cấp về cho các đối tượng là người nước ngoài và nhánh thứ ba các đối tượng trẻ tuổi mua và bán lại cho các đối tượng người Việt Nam…

Lê Quốc Duy thường nhận pod chill chứa ma túy Etomidate từ Campuchia đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là nhóm đối tượng mua bán thuốc lá điện tử chứa ma túy Etomidate quy mô lớn.

Cuối tháng 4/2026, Tổ công tác Công an phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, tiến hành kiểm tra đột xuất địa chỉ: 436A/144C đường 3/2, phường Hòa Hưng. Qua kiểm tra, Công an phát hiện tại địa chỉ này đang lưu chứa số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử, gồm: 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu (thuốc lá điện tử), 60 thân máy màu đen (dùng để hút thuốc lá điện tử), 2.012 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng (dùng để sản xuất thuốc lá điện tử).

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thuý Như và tang vật là các đầu đốt tinh dầu chứa ma tuý Etomidate được giấu trong thùng gạo.

Qua làm việc, Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Trịnh Thị Như Quỳnh khai nhận: Số đầu vỏ nhựa có chứa tinh dầu, cùng thân máy màu đen trên là thuốc lá điện tử do một người phụ nữ tên “Susu” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp để bán cho khách bằng hình thức giao hàng chuyển phát nhanh qua ứng dụng Be.

Ngoài Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Trịnh Thị Như Quỳnh thì người phụ nữ tên “Susu” còn thuê Trần Ngọc Phúc và Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng tham gia bán thuốc lá điện tử với hình thức đã nêu. Ngoài ra, còn Nguyễn Bảo Lâm là người phụ giao hàng thuốc điện tử cho Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo.

Qua thu thập dữ liệu điện tử lưu chứa trong điện thoại di động của các đối tượng và sao kê tài khoản, Công an xác định mỗi đầu vỏ nhựa có chứa tinh dầu các đối tượng bán cho khách hàng với giá dao động từ 1,6 triệu đồng đến 2,55 triệu đồng, mỗi thân máy màu đen bán giá 1,4 triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài.

Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh kết luận: 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu đều có chứa chất ma túy (loại Etomidate). Do đó, Công an phường Hòa Hưng tiến hành bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để thụ lý theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã giám định, xác minh kỹ và tiến hành các thủ tục tố tụng như kể trên.

Bẫy ma túy thế hệ mới: Một hơi thử, đổi cả tương lai!

Qua hai vụ án điển hình kể trên, con số hàng ngàn đầu pod chill không chỉ là tang vật của một vụ án mà còn phản ánh mức độ đáng báo động của loại ma túy đang được ngụy trang dưới hình thức tưởng như vô hại. Nếu không bị phát hiện kịp thời, số pod này có thể tiếp tục len lỏi vào các quán bar, karaoke, căn hộ, nhà nghỉ, thậm chí cả những khu vực có đông học sinh, sinh viên và thanh niên sinh sống.

Điều đáng lo ngại là nhiều người sử dụng hoàn toàn không nhận thức được mình đang tiếp xúc với một chất ma túy. Trong suy nghĩ của không ít người, pod chill chỉ là thuốc lá điện tử có hương vị trái cây hoặc bạc hà, được quảng cáo là “ít độc hại” hay chỉ mang lại cảm giác thư giãn.

Tang vật 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu (thuốc lá điện tử) và đều có chứa chất ma túy (Etomidate)...

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết đó, các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều tên gọi như “pod chill”, “pod thư giãn”, “pod ngủ ngon”, “pod bay”… nhằm che giấu bản chất là ma túy và lôi kéo người sử dụng. Không ít người chỉ vì tò mò, muốn trải nghiệm hoặc muốn hòa nhập với bạn bè mà thử “một hơi”. Nhưng chính “một hơi” ấy có thể là khởi đầu của những hệ lụy nghiêm trọng: sức khỏe bị tổn hại, tương lai bị đánh đổi và thậm chí phải đối mặt với trách nhiệm trước pháp luật.

Những vụ án vừa được khám phá thêm một lần cho thấy ma túy ngày nay không còn chỉ xuất hiện dưới những hình thức quen thuộc. Chúng đang khoác lên mình những vỏ bọc hiện đại, nhỏ gọn, dễ tiếp cận và rất khó nhận biết. Một chiếc pod nằm gọn trong lòng bàn tay có thể chứa đựng hậu quả lớn hơn rất nhiều so với những gì người sử dụng tưởng tượng.

Trong suy nghĩ của không ít người, pod chill chỉ là thuốc lá điện tử có hương vị trái cây, “ít độc hại” hay chỉ mang lại cảm giác thư giãn...

Theo đại diện Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, Etomidate “ẩn mình” trong pod chill có thể gây nghiện, tổn hại nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người dùng. Hiện nhiều người chưa nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của loại ma túy này. Một số tự dùng que thử cho kết quả âm tính nên chủ quan, trong khi Etomidate đã nằm trong danh mục chất ma túy bị cấm…

Vậy Etomidate thực chất là gì? Vì sao đây là chất ma túy? Nó tác động nguy hiểm lên cơ thể như thế nào và vì sao chỉ một lần thử cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và pháp lý? Những nội dung đó sẽ được làm rõ ở bài tiếp theo.

Theo Phú Lữ (CANDO)