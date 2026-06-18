Âu tàu Trường Sa: Điểm tựa vững chắc của ngư dân

(GLO)- Không chỉ là nơi tránh trú bão an toàn, các âu tàu trên quần đảo Trường Sa còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân.

Những chuyến cứu nạn kịp thời giữa biển khơi

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển luôn được các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bất kể ngày đêm, khi nhận được tín hiệu cầu cứu, cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng các đơn vị hậu cần nghề cá đều khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận cấp cứu ngư dân. Ảnh: Mỹ Hà

Chiều 3-3-2026, tàu 741 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã kịp thời vận chuyển cấp cứu ông Nguyễn Văn Thương (SN 1979, chủ tàu cá BĐ 99846 TS) từ đảo Đá Lát về đảo Trường Sa để điều trị.

Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa, ông Thương bất ngờ có dấu hiệu đột quỵ với các biểu hiện liệt tay chân, nói khó, nhai nuốt khó và lơ mơ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng trên đảo Đá Lát đã tổ chức thăm khám ban đầu và đề nghị hỗ trợ đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Nhận lệnh cấp trên, tàu 741 nhanh chóng cơ động tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời bố trí lực lượng y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe trong suốt hành trình. Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân được bàn giao cho Trung tâm Y tế đảo Trường Sa tiếp tục điều trị.

Tàu cá BĐ 99846 TS xuất bến từ cảng Tam Quan (tỉnh Gia Lai) ngày 12-2-2025 với 2 lao động hành nghề câu cá ngừ đại dương. Trước khi được đưa về đảo Trường Sa, ông Thương đã được sơ cứu tại đảo Đá Lát.

Cũng trong ngày 3-3, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Trường Sa tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ tàu cá BĐ 98149 TS do ông Huỳnh Văn Ánh (quê xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng.

Tàu có 14 lao động hành nghề lưới vây, bị hỏng máy tời lưới khi đang hoạt động cách đảo Trường Sa khoảng 8 hải lý. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ kỹ thuật, giúp tàu khắc phục sự cố để tiếp tục khai thác.

Điểm tựa hậu cần giữa trùng khơi

Tàu cá ngư dân neo đậu tại âu tàu Trường Sa chờ tiếp nhiên liệu. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, các âu tàu và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên quần đảo Trường Sa còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trong suốt hành trình khai thác hải sản.

Trung tá Vũ Đình Diện - Chính trị viên đảo Đá Tây A - cho biết: Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Ngoài cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ trên đảo thường xuyên phối hợp với các lực lượng sửa chữa máy móc, trang thiết bị cho tàu cá, giúp ngư dân nhanh chóng trở lại ngư trường sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây A hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào âu tàu. Ảnh: Mỹ Hà

Trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, các đảo Trường Sa, Đá Tây A, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông cùng các nhà giàn DK1 đã hướng dẫn, hỗ trợ trên 300 lượt tàu cá; sửa chữa miễn phí nhiều phương tiện bị hỏng hóc; cấp nước ngọt, thuốc men và khám chữa bệnh cho ngư dân các tỉnh miền Trung, trong đó có nhiều tàu cá của Gia Lai.

Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo còn cung cấp đá lạnh, nhu yếu phẩm với giá tương đương đất liền và cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân.

Đồng thời, các đơn vị còn chủ động tăng gia sản xuất, chia sẻ rau xanh, thực phẩm cho những tàu cá gặp khó khăn khi hoạt động dài ngày trên biển.

Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai - cho biết: Các đơn vị dịch vụ hậu cần nghề cá tại khu vực Trường Sa hằng năm phục vụ hàng chục nghìn lượt tàu cá hoạt động trên ngư trường. Mỗi năm cung cấp khoảng 400.000 tấn dầu, sản xuất gần 130.000 cây đá và cấp trên 23.000 m³ nước ngọt phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

Bên cạnh đó, hệ thống âu tàu còn là nơi tránh trú bão an toàn và hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền khi gặp sự cố. Đây thực sự là điểm tựa quan trọng giúp ngư dân Gia Lai nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, giảm chi phí sản xuất, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Chia sẻ về công việc tại đảo, anh Lê Trung Thuận - Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A - cho hay: “Ngư dân vào đây lấy đá theo giá trong bờ, còn nước ngọt được cấp miễn phí. Những gì có thể hỗ trợ được, chúng tôi đều sẵn sàng chia sẻ để bà con yên tâm bám biển”.

Phía sau sự bình yên của mỗi âu tàu là những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hải quân và lực lượng làm công tác hậu cần nghề cá. Chính sự đồng hành ấy đã tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà con ngư dân nhận hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa khi khai thác thủy sản. Ảnh: Mỹ Hà

Những âu tàu nghĩa tình giữa trùng khơi không chỉ là nơi tránh trú bão an toàn mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân gắn bó. Từ những điểm tựa vững chắc ấy, ngư dân tiếp tục kiên cường bám biển, cùng các lực lượng trên biển xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.