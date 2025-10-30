Tin nhanh đầu ngày
+ Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng
+ Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để cấp xã vận hành hiệu quả
+ Tập đoàn HAGL và Viện WASI ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây cà phê chất lượng cao
+ Phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật cho Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai
+ Từ 1-11, cơ quan chứng thực không được yêu cầu bản giấy các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID
Nhịp sống hôm nay:
+ Xã Tuy Phước ủng hộ 280 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ
+ Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026
+ Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo
Câu chuyện thể thao: Hợp nhất, thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai
Sống khỏe: Hiểm họa từ trào lưu uống chanh muối hột chữa bách bệnh
Thời tiết hôm nay: Gia Lai nhiều mây, có mưa giông cục bộ