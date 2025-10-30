02:04

Tin nhanh đầu ngày

+ Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

+ Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để cấp xã vận hành hiệu quả

+ Tập đoàn HAGL và Viện WASI ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây cà phê chất lượng cao

+ Phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật cho Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai

+ Từ 1-11, cơ quan chứng thực không được yêu cầu bản giấy các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID