Từ 1-11, cơ quan chứng thực không được yêu cầu bản giấy các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để cấp xã vận hành hiệu quả; Tập đoàn HAGL và Viện WASI ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây cà phê chất lượng cao; Từ 1-11, cơ quan chứng thực không được yêu cầu bản giấy các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID...
Tin nhanh đầu ngày

+ Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

+ Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để cấp xã vận hành hiệu quả

+ Tập đoàn HAGL và Viện WASI ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây cà phê chất lượng cao

+ Phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật cho Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai

+ Từ 1-11, cơ quan chứng thực không được yêu cầu bản giấy các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

09:55

Nhịp sống hôm nay:

+ Xã Tuy Phước ủng hộ 280 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ

+ Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

+ Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

16:11

Câu chuyện thể thao: Hợp nhất, thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai

17:41

Sống khỏe: Hiểm họa từ trào lưu uống chanh muối hột chữa bách bệnh

20:18

Thời tiết hôm nay: Gia Lai nhiều mây, có mưa giông cục bộ

