Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 560 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 7-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với bà Nguyễn Thị Huỳnh (trú tại TP Hồ Chí Minh) trao 310 suất quà Trung thu cho các hộ dân tộc thiểu số tại xã An Toàn với tổng trị giá 124 triệu đồng.

Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100 nghìn đồng tiền mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân cho người dân làng phong Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 6-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng bà Nguyễn Thị Huỳnh trao tặng 250 phần quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho người dân làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

Tặng quà cho người dân xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Tổng cộng 2 chương trình đã mang đến 560 phần quà với tổng trị giá 224 triệu đồng, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.