Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 560 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 7-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với bà Nguyễn Thị Huỳnh (trú tại TP Hồ Chí Minh) trao 310 suất quà Trung thu cho các hộ dân tộc thiểu số tại xã An Toàn với tổng trị giá 124 triệu đồng.
Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100 nghìn đồng tiền mặt.
Trước đó, chiều 6-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng bà Nguyễn Thị Huỳnh trao tặng 250 phần quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho người dân làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).
Tổng cộng 2 chương trình đã mang đến 560 phần quà với tổng trị giá 224 triệu đồng, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.
(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.
(GLO)- Tối 3-10, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) đã tổ chức tặng học bổng “Ofi YES”-2025 và chương trình "Vui Tết Trung thu" cho con em công nhân, người lao động.
(GLO) - Chiều 3-10, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với bệnh viện tổ chức chương trình Tết Trung Thu 2025 cho 250 bệnh nhi đang điều trị tại đây.
(GLO)- Ngày 1-10, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ phối hợp với Công ty TNHH The Smith Entertainment tổ chức chương trình thiện nguyện “Nụ cười Việt Nam-Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học số 1 Cát Minh và Trường Tiểu học Cát Tài (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.
(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.
(GLO)- Chiều 19-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND xã Vân Canh tổ chức trao tặng 150 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 thôn Hiệp Giao, Hiệp Hà, Hiệp Hội.
(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.
(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Sáng 18-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đại đức Thích Nhuận Cường (chùa Mỹ Thạch, xã Chư Sê) và các nhà hảo tâm đã khánh thành và bàn giao công trình giếng nước cho Trường Tiểu học Lê Lợi (điểm trường làng Ia Peng).
(GLO)- Ngày 15-9, Câu lạc bộ Tủ sách yêu thương (chùa Minh Tịnh, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số tại Trường Tiểu học Bình Tân (điểm trường thôn M6 và điểm trường thôn Thuận Ninh, xã Bình Hiệp).
(GLO)- Chiều 14-9, chùa Huệ Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã trao tặng 50 suất quà gồm gạo và nhu yếu phẩm (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn phường Bình Định.
(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.
(GLO)- Thực hiện Chương trình kết hợp quân-dân y năm 2025, sáng 13-9, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào.
(GLO)- Hơn 500 người dân khó khăn ở xã Cát Tiến đã được các y, bác sĩ của CLB Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đồng thời được tặng những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực.
(GLO)- Sáng 12-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhóm Hoa hướng dương (phường Quy Nhơn) trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) mồ côi vượt khó học tốt ở các xã, phường.