Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 560 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với bà Nguyễn Thị Huỳnh (trú tại TP Hồ Chí Minh) trao 310 suất quà Trung thu cho các hộ dân tộc thiểu số tại xã An Toàn với tổng trị giá 124 triệu đồng.

Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100 nghìn đồng tiền mặt.

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-tang-qua-trung-thu-o-xa-an-toan-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân cho người dân làng phong Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 6-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng bà Nguyễn Thị Huỳnh trao tặng 250 phần quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho người dân làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-tang-qua-trung-thu-o-xa-an-toan-1.jpg
Tặng quà cho người dân xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Tổng cộng 2 chương trình đã mang đến 560 phần quà với tổng trị giá 224 triệu đồng, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Có thể bạn quan tâm

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ thiện

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

Xã hội

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

Từ thiện

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

Xã hội

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Từ thiện

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

null