Đề xuất giải pháp phi công trình để nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không

(GLO)- Tham gia góp ý tại hội trường Quốc hội đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không.

Cụ thể, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nêu ý kiến về nội dung tại khoản 1, Điều 1 với mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Từ thực tế trải nghiệm dịch vụ ở các sân bay trong và ngoài nước, ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ liên quan đến một số tiêu chí ở 11 tiêu chí trọng tâm trong toàn bộ hành trình của hành khách.

Thứ nhất, tiêu chí thứ 4 về “Vận chuyển đường bộ”, trong đó có nội dung “Sự sẵn có và rõ ràng của phương tiện giao thông công cộng”. Theo ĐB Cảnh, lợi thế nhất của giao thông đường không so với các phương thức vận tải khác là tiết kiệm thời gian di chuyển. Việc vừa ra khỏi khu vực lấy hành lý và nhanh chóng tiếp cận khu vực đón taxi, được hướng dẫn chọn taxi, xe có sẵn để đi ngay, biết rõ giá chuyến đi, nhanh chóng rời khỏi khu vực sân bay luôn là mong muốn của hành khách. Trải nghiệm dịch vụ taxi ảnh hưởng nhiều đến đánh giá chất lượng dịch vụ của sân bay.

ĐB Cảnh cho rằng, giải pháp tăng chất lượng vận chuyển công cộng mà không phải điều chỉnh hạ tầng là nên sắp xếp lại cách đỗ xe để có lượng taxi nhiều nhất đỗ sẵn chờ khách, phục vụ tốt cho hành khách vào giờ cao điểm, tổ chức giao thông để taxi đi ra khỏi sân bay được nhanh chóng.

ĐB Cảnh giới thiệu cách thực hiện ở một số sân bay nước ngoài, có thể áp dụng cho các sân bay lớn hiện có của Việt Nam.

Cụ thể, khi các làn đường tại khu vực đỗ taxi đủ rộng, họ bố trí đỗ taxi theo cách đỗ lùi góc chéo, đó là đưa đuôi xe về phía lối đi, nơi khách đứng chờ và đỗ xiên 1 góc 45 hoặc 60 độ. Cách làm này có nhiều ưu điểm. Một là tăng lượng taxi đỗ sẵn chờ khách hơn 50%. Hai là hành lý của khách được đưa lên nhanh chóng, không phải đẩy xuống đường. Ba là khách lên phía bên trái an toàn hơn vì cửa xe không mở ra làn đường bên cạnh. Bốn là xe đỗ xiên nên không bị xe khác chặn 2 đầu, xe sẽ đi ra nhanh chóng; xe khác vào đỗ thay thế cũng nhanh hơn, an toàn hơn cách đỗ xe ghép ngang. Năm là không gian quan sát của lái xe được mở rộng hoàn toàn để quan sát các xe đang đi tới, giúp xe đi ra được an toàn và nhanh hơn.

Thứ hai, liên quan đến tiêu chí 11 “Hướng dẫn di chuyển và Biển báo với độ rõ ràng và dễ nhìn của biển chỉ dẫn”, ĐB Cảnh cho biết biển báo tại các sân bay trên thế giới có màu sắc đa dạng, nhiều biển báo có màu sắc riêng biệt cho hướng dẫn quan trọng. Hiện nay, các sân bay ở Việt Nam có biển hướng dẫn phổ biến là nền màu đen, chữ màu vàng cho hầu như tất cả các hướng dẫn.

ĐB Cảnh đề nghị các sân bay ở Việt Nam cũng nên xem xét dùng màu sắc khác nhau cho biển hướng dẫn để thể hiện cho từng nhóm biển báo. Ví dụ, biển báo hướng dẫn nối chuyến có màu sắc nổi bật, hướng dẫn liên tục đến khu vực nối chuyến. Nhóm biển hướng dẫn dành cho khách đi như biển hướng dẫn nơi check-in, nơi kiểm tra hải quan, quầy hỗ trợ thông tin, biển hướng dẫn đến cửa ra thì cùng một màu.

Nhóm biển dành cho khách đến như biển hướng dẫn lấy hành lý, biển chỉ cửa ra, biển chỉ đi đến taxi là cùng một màu. Nhóm biển cung cấp dịch vụ như ăn uống, mua sắm, vệ sinh, hỗ trợ y tế, dịch vụ ngân hàng thì cùng một màu, bổ sung vào bộ ký hiệu mũi tên quay đầu để thể hiện hướng đi chiều ngược lại…

Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm rất tỉ mỉ đến các tiện ích của hành khách. “Các sân bay tốt trên thế giới còn quan tâm rất nhiều chi tiết nhỏ như trong nhà vệ sinh thông thường vẫn có kệ thay tã gắn tường cho trẻ sơ sinh, ghế gắn tường cho trẻ nhỏ, tay vịn đi vệ sinh cho người lớn tuổi… Họ cũng cẩn thận xếp các băng ghế dài có lưng đối nhau thì có khoảng cách nhất định, để 2 người dựa lưng không bị đụng đầu vào nhau, tăng cảm giác thoải mái cho hành khách”-ĐB Cảnh cho biết.

Thứ ba là về tiêu chí tái chế rác thải. Theo ĐB Cảnh, đây là tiêu chí khó thực hiện vì vừa dựa vào ý thức của người tiêu dùng, vừa phải có cách tổ chức khả thi. Không phải ai cũng phân biệt được rác thải thuộc nhóm nào để bỏ cho đúng thùng rác.

Do đó, ĐB Cảnh đề nghị các thùng rác trong sân bay có màu sắc riêng cho mỗi loại rác, nhà cung cấp sản phẩm cho sân bay sẽ đánh dấu màu sắc vào một góc bao bì, chai lọ đúng theo màu sắc riêng theo nhóm rác sân bay quy định. Nếu bao bì, chai lọ chưa được đánh dấu thì nhân viên bán hàng tại sân bay dán sticker hay dùng bút đánh dấu đúng màu sắc lên bao bì, chai lọ. Khách dùng xong sẽ bỏ vào thùng rác cùng màu được đánh dấu trên bao bì, chai lọ của họ.

“Đây là cách thuận tiện và khả thi nhất. Thực tế nhiều loại bao bì cùng làm bằng giấy hay nhựa nhưng tùy loại giấy, loại nhựa, tùy mục đích sử dụng mà sẽ được phân loại khác nhau. Nếu sân bay thực hiện tốt việc phân loại rác thải, chúng ta sẽ mở rộng mô hình này đến các thành phố hiện đại và tiến đến triển khai đại trà”-ĐB Cảnh phân tích.