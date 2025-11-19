Cần có mô hình cảnh báo giúp đi lại an toàn ở điểm bị ngập

(GLO)- Trước thực trạng ngập lụt ở đô thị còn phổ biến, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất cần có mô hình cảnh báo giúp các phương tiện giao thông đi lại an toàn.

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, chiều 17-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự.

Theo đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh, hiện nay, tình trạng ngập lụt ở đô thị xảy ra thường xuyên khi mưa lớn hay vào những ngày triều cường, làm cho tình trạng kẹt xe trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, công việc, thiệt hại đối với phương tiện cũng rất lớn.

“Phòng-chống ngập lụt cần vốn lớn và thời gian dài, trong khi người dân vẫn phải đi lại hằng ngày. Ở nông thôn có các ngầm tràn với các cột đo mực nước để người dân đi lại an toàn vào mùa mưa lũ. Ở đô thị, nhiều đoạn đường cũng thường xuyên bị ngập, cần có cảnh báo độ sâu ở các điểm ngập được vẽ lên các cột biển báo giao thông”-ĐB Cảnh đề nghị.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh giới thiệu mô hình biển báo tạm thời, cột cảnh báo mực nước. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Cảnh dẫn chứng ô tô từ dòng sedan đến SUV hay pickup truck đều có thông số về chiều cao khoảng sáng gầm và khả năng nước vượt nước. Ngành Giao thông cần có mô hình cảnh báo, tổ chức giao thông qua điểm bị ngập. Khi bị ngập, tùy mức độ mà người điều khiển giao thông hay trung tâm quản lý và điều hành giao thông dùng biển báo điện tử hướng dẫn các loại xe có khả năng vượt nước phù hợp được phép đi qua điểm ngập.

Khi đó, ưu tiên xe vận tải công cộng để xe đi kịp giờ theo lộ trình, các xe còn lại được hướng dẫn chuyển hướng đi đường vòng theo lộ trình được thông báo để thoát khỏi điểm bị ngập hoặc được tổ chức quay đầu xe, tránh gây tắc đường, tránh xe bị ngập nước, hư hỏng…

Theo ĐB Cảnh, để thực hiện điều này, Bộ Xây dựng cũng cần có một hệ thống biển báo giao thông tạm thời. Các nước thường có hệ thống biển báo giao thông tạm thời với màu nền là màu nâu hoặc màu cam để phân biệt với các biển báo thông thường. Hiện nay, quy chuẩn của chúng ta chưa có loại biển báo này. Biển báo tạm thời cũng được dùng phân luồng giao thông khi sửa đường, khi có tai nạn.