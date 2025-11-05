Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có nhiều ý kiến tâm huyết khi tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phải làm tốt khâu đánh giá tác động của dự án luật

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề xây dựng thể chế và pháp luật, trong đó quan trọng nhất là phải làm tốt khâu đánh giá tác động của dự án luật. Quá trình thực hiện phải phân tích, dự báo và lượng hóa được tác động về kinh tế, xã hội và môi trường pháp lý, để khi luật được ban hành sẽ bớt khó khăn trong thực tiễn thi hành.

du-thao-van-kien-dai-hoi-lan-thu-xiv-cua-dang.jpg
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương nhấn mạnh phải làm tốt khâu đánh giá tác động của dự án luật. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đại biểu (ĐB) Siu Hương cũng đặt vấn đề phải quan tâm nhiều hơn và làm tốt việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của dự án luật. Khi Đảng, Nhà nước ban hành các chương trình, dự án lớn để triển khai tại các địa phương thì phải bắt buộc lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu sự tác động, không phải chỉ mang tính đại diện. Bên cạnh đó, phải có quy định đáp ứng được bao nhiêu phần trăm số người được lấy ý kiến đồng ý mới triển khai.

“Phát biểu trước phiên thảo luận này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra vấn đề tại sao các dự án luật bàn đã rất cụ thể, các nghị định thông tư rất là dày, Quốc hội thảo luận rất là thông; tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện lại khó, dân vẫn kêu và doanh nghiệp thì “xuôi ngược”. Tôi nghĩ nếu làm tốt khâu đánh giá tác động và lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu sự tác động sẽ giảm bớt những tồn tại mà thực tiễn còn đặt ra”-ĐB Hương nhận định.

Đánh giá toàn diện hơn về tiến bộ trong công tác an sinh xã hội

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, ĐB Đinh Ngọc Quý (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng, số liệu minh chứng nghiêng nhiều về khía cạnh kinh tế, còn khía cạnh xã hội “hơi mỏng”.

du-thao-van-kien-dai-hoi-xiv-7465.jpg
Theo ĐB Đinh Ngọc Quý, cần có những tổng kết, đánh giá với số liệu minh chứng để thấy những bước tiến, kết quả từ góc độ an sinh xã hội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Quý dẫn chứng: Nếu năm 1993 Việt Nam chỉ có 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đến nay đã là 20 triệu người. Về bảo hiểm y tế, năm 1995 chỉ có chưa đến 3,8 triệu người tham gia trên tổng dân số khoảng 70 triệu người; đến nay với hơn 100 triệu người, tỉ lệ tham gia đã trên 95%.

“Dù báo cáo tổng kết nghiêng về lý luận nhiều hơn, nhưng cần có những tổng kết, đánh giá với số liệu minh chứng để thấy những bước tiến, kết quả từ góc độ an sinh xã hội”-ĐB Quý đề xuất.

Liên quan đến công tác an sinh xã hội, theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai), nội dung về y tế còn khá khiêm tốn (chỉ 1 khổ nhỏ) so với các ngành khác như giáo dục (có hẳn 1 chương).

“Tôi nghĩ sức khỏe rất quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, vì có khỏe mới làm được mọi thứ khác. So với trước đây, nội dung về y tế trong văn kiện không nhiều cái mới, vẫn là “phát triển, củng cố, nâng cao”. Chỉ có thêm được hai ý mới: Khám sức khỏe cho người dân một năm một lần; Cố gắng hướng đến người dân không phải chi tiền túi để khám chữa bệnh”-ĐB Hiếu nêu vấn đề.

gen-h-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiv.jpg
ĐB Nguyễn Lân Hiếu đề xuất cần tập trung phát triển y tế “mũi nhọn”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Hiếu cho rằng nếu không thay đổi nhận thức về phát triển về y tế, cứ “dàn hàng ngang” thì nền y tế của chúng ta sẽ vẫn lạc hậu. Phải tập trung phát triển “mũi nhọn”, ví như đề xuất trong văn kiện từ nay đến năm 2030 Việt Nam có một bệnh viện chuyên sâu thật sự xứng tầm, để người dân được chăm sóc sức khỏe ở mức tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực.

Cùng mối quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân, ĐB Rơ Châm H’Phik (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất cần bổ sung trong phần đánh giá hạn chế về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp, nhất là thực phẩm, thuốc chữa bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhân dân.

gen-h-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiv-6756.jpg
ĐB Rơ Châm H’Phik bày tỏ lo lắng về tình trạng rượu giả ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân tộc thiểu số. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Vấn đề ĐB Rơ Châm H’Phik lo lắng nhất hiện nay trong đồng bào dân tộc thiểu số là rượu giả ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Trên thực tế, trong công tác tuyển quân, chất lượng sức khỏe khám tuyển nghĩa vụ quân sự hằng năm giảm rõ rệt, đặc biệt là đối với thanh niên người dân tộc thiểu số liên quan đến sử dụng rượu giả.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng không thật sự quan tâm đến việc tuyển công nhân là người địa phương, xuất phát từ nguyên nhân không đảm bảo điều kiện về sức khỏe.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

Thời sự

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

null