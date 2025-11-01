Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất

Tham gia góp ý vào dự án Luật An ninh mạng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đề nghị sửa điểm a, khoản 2, điều 8 về hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo hướng: chia sẻ thông tin dữ liệu cảnh báo sớm về nguy cơ, sự cố tấn công mạng ảnh hưởng đến an ninh mạng, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương góp ý về dự án Luật An ninh mạng tại phiên thảo luận tổ vào chiều 31-10. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đáng chú ý, điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực an ninh mạng có quy định tại 7 khoản, trong đó 6 khoản đã nêu cụ thể các nội dung bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, tại khoản 7 lại có nội dung “Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này”. Theo ĐB Hương, cần làm rõ nội dung “hành vi khác” là hành vi nào. “Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, có thể giao Chính phủ quy định chi tiết những hành vi khác là hành vi nào. Từ đó sẽ giúp quá trình áp dụng luật được tốt hơn”, ĐB Hương nói.

Đối với khoản 1 điều 37 quy định về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, ĐB Hương cũng kiến nghị viết lại cho đúng điều khoản viện dẫn, quy định trong luật thành: “Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, trừ sản phẩm, dịch vụ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 36 của Luật này”.

Ngoài ra, ĐB Siu Hương cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nên quy định cụ thể các tiêu chí để xác định các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 44 để tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng áp dụng thống nhất trong quy định của điều luật.

Ở khía cạnh khác, ĐB Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh) đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung an ninh mạng như: Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số và thực tiễn phát sinh để quy định trong dự thảo luật đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung an ninh mạng. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đáng lưu ý, ĐB Phương cũng dẫn chứng mặc dù nhiều luật có liên quan đến nội dung an ninh mạng được ban hành nhưng thực tế việc bị lộ lọt thông tin vẫn thường xuyên xảy ra. “Cơ quan có thẩm quyền cần rà soát và nghiên cứu kỹ thực chất vấn đề liên quan đến an toàn thông tin mạng, liên quan đến an toàn mạng, an ninh mạng nó nằm ở đâu, trong quy định của pháp luật, ở vấn đề tổ chức thực hiện hay là vấn đề phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tìm hiểu đúng vấn đề thì chúng ta sẽ có các xử lý các vướng mắc phù hợp”, ĐB Phương bày tỏ.

Tham gia thảo luận, ĐB Đinh Văn Thê (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh) cho rằng trong dự thảo luật có những điều khoản bị ràng buộc giữa cơ quan này với cơ quan kia, khiến phạm vi áp dụng chưa phù hợp. Vì vậy, ĐB Thê kiến nghị không nên thu hẹp phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, nhất là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.

ĐB Đinh Văn Thê góp ý về dự án Luật An ninh mạng tại phiên thảo luận Tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

“Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; xử lý các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, đặc biệt là khi có các dấu hiệu vi phạm, xâm hại, ảnh hưởng đến quốc phòng”, ĐB Thê đề nghị.

“Hiến kế” giải quyết mâu thuẫn khi đỗ xe trước nhà dân

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh) quan tâm đến nội dung đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

Theo ĐB Cảnh, trong một thời gian dài đã xảy ra tranh chấp về việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, bị phá hỏng, lái xe và chủ nhà có mâu thuẫn, va chạm. Người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện; người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện; người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Vì vậy, ĐB Cảnh cho rằng 2 quyền này cần được làm rõ trong Luật. “Đề nghị bổ sung 1 nội dung cấm vào khoản 21, điều 9 là cấm “làm hư hại phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép”. Bên cạnh đó, bổ sung 1 nội dung bảo vệ quyền ra vào của người dân vào điểm k, khoản 4, điều 18 là không cản trở phương tiện người dân ra, vào nơi ở”, ĐB Cảnh ý kiến.

Đáng chú ý, ĐB Cảnh cũng “hiến kế” để cơ quan nhà nước tổ chức việc đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ để 2 quyền này không bị xung đột hay xử lý hài hòa quyền lợi của người dân và chủ phương tiện.

Theo đó, đối với khu vực có vỉa hè hẹp thì ô tô đậu giữa 2 nhà, để trống lối đi lên vỉa hè giữa các ô tô. Trường hợp không đủ khoảng trống thì bố trí đậu ô tô giữa 2 nhà kế tiếp. Đối với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người đi bộ thì ô tô đậu liên tục, các lối lên, xuống vỉa hè cách nhau tối đa mỗi 2 m.

ĐB Cảnh cũng cho rằng, theo phản ánh của người dân, việc để xe cả buổi, thậm chí cả ngày trước nhà họ cũng không hợp lý. Vì vậy, ĐB đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các địa phương tổ chức đỗ xe trước nhà dân cần có giới hạn thời gian. “Nếu đỗ với mục đích ăn sáng thì khoảng 30 phút; đỗ gần các cơ quan, ngân hàng thì khoảng 2 giờ; sau đó thì sẽ thu phí. Ngoài ra, các địa phương cũng cần quy hoạch các khu vực đỗ xe công cộng có xe trung chuyển để vừa tạo không gian lưu thông, vừa thuận tiện cho cả người lái xe và người dân”, ĐB nêu dẫn chứng.