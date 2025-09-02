Khẩn trương đưa quà Tết Độc lập đến tay người dân

(GLO)- Trong không khí lễ Quốc khánh 2-9 rộn ràng, người dân phấn khởi đến trụ sở các xã, phường và các điểm chi trả để nhận quà Tết Độc lập.

Làm việc cả ngày đêm, nghỉ lễ

Tối 1-9, trụ sở các xã, phường hay nhà văn hóa nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vẫn sáng đèn. Các con đường ở thôn quê cũng đông vui hơn thường lệ vì người dân cùng nhau hân hoan đi nhận quà Tết Độc lập của Nhà nước.

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay khá rộn ràng, nhân dân phấn khởi đến trụ sở các xã, phường để nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: H.P

Để món quà tới tay người dân đúng dịp Quốc khánh 2-9, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực nhất, các cán bộ, công chức, viên chức các địa phương đã làm việc miệt mài, khẩn trương cả ngày lẫn đêm mặc dù đang trong dịp nghỉ lễ.

Các bộ các xã, phường làm việc xuyên lễ để đưa quà Tết Độc lập đến tay người dân. Ảnh: H.P

Phường An Nhơn Đông có 6.609 hộ với 26.488 nhân khẩu. Việc chi trả quà tặng được thực hiện từ chiều 31-8. Trong đó, nhận chuyển khoản có 1.012 nhân khẩu và nhận tiền mặt 25.476 nhân khẩu.

Người dân phường An Nhơn Đông đến làm thủ tục nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND phường Mai Xuân Tiến cho biết: Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực làm việc xuyên lễ của đội ngũ cán bộ công chức, đến hết ngày 1-9, tổng số quà người dân đã nhận là hơn 2,6 tỷ đồng, đạt 98,2% trên tổng số nhân khẩu toàn phường. Còn một số trường hợp làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, không liên lạc được… UBND phường tiếp tục liên hệ và chi trả đến 15-9-2025.

Tại xã Tuy Phước, sáng 2-9, không khí cấp phát tiền quà tặng Quốc khánh vẫn tấp nập, sôi động. Đến hết ngày 1-9, đã 52.569 nhân khẩu trên địa bàn xã được nhận quà, chiếm 77,16% trên tổng số nhân khẩu.

Người dân xã Tuy Phước nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: H.P

Tương tự, xã Bình Hiệp có 6.233 hộ với 22.395 nhân khẩu. Số tiền xã đã được UBND tỉnh phân bổ là 2,241 tỷ đồng. Đến hết ngày 1-9, số nhân khẩu đã nhận là 9.990 người với số tiền 999 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 44,56% so với kinh phí tỉnh phân bổ.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hà An cho biết thêm: “Ở mỗi điểm phát quà, xã đều bố trí tổ trưởng, tổ phó và các thành viên gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức xã và lực lượng Công an, cán bộ thôn... Tất cả cùng nỗ lực cao độ để người dân nhận được quà nhanh nhất có thể”.

Món quà của lịch sử dân tộc

Phường Quy Nhơn có quy mô dân số lớn với 36.647 hộ/129.326 nhân khẩu. Trong khi đó, số công dân nhận quà bằng tài khoản VNeiD có liên kết với ngân hàng còn hạn chế, nhu cầu nhận tiền mặt của người dân rất lớn. Đến hết ngày 1-9, đã có 3.616 hộ đã được nhận quà với số tiền trên 1,56 tỷ đồng.

Ghi nhận tại điểm phát quà ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn (số 47 đường Nguyễn Huệ), tuy lượng người dân đến nhận quà nhiều nhưng công tác chi trả được tổ chức chu đáo, khoa học. Các tổ công tác phân công cụ thể, cán bộ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ bà con trong từng khâu, bảo đảm thuận lợi, minh bạch và đúng đối tượng. Đặc biệt, phường đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn người dân kê khai thông tin, trao quà tận tay và đảm bảo trật tự, an toàn cho buổi phát quà.

Đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn nhiệt tình hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận quà. Ảnh: H.P

Bà Đỗ Thị Tuyết Lan (72 tuổi, ở khu phố 2, phường Quy Nhơn) chia sẻ rằng số tiền 100 nghìn đồng này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là món quà của lịch sử dân tộc. “Đặc biệt, mọi công việc được tổ chức được phường chuẩn bị rất chu đáo, trật tự, nhanh chóng. Tôi cảm kích trước tinh thần phục vụ tận tình của các bạn đoàn viên thanh niên, các cháu hướng dẫn từng bước, hỏi han ân cần”, bà Lan nói.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn (trái) hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận quà. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn thông tin thêm: Giá trị lớn nhất người dân nhận được không phải số tiền, mà chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây là điều vô giá, vô cùng quý báu. Vì vậy, địa phương sẽ làm việc hết sức để quà tặng Tết Độc lập kịp đến tay người dân, mang lại niềm vui trọn vẹn trong dịp Quốc khánh của đất nước.