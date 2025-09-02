Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Khẩn trương đưa quà Tết Độc lập đến tay người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong không khí lễ Quốc khánh 2-9 rộn ràng, người dân phấn khởi đến trụ sở các xã, phường và các điểm chi trả để nhận quà Tết Độc lập. 

Làm việc cả ngày đêm, nghỉ lễ

Tối 1-9, trụ sở các xã, phường hay nhà văn hóa nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vẫn sáng đèn. Các con đường ở thôn quê cũng đông vui hơn thường lệ vì người dân cùng nhau hân hoan đi nhận quà Tết Độc lập của Nhà nước.

z6967262928879-99c591abfdbfd291cbb163c4b1e76599.jpg
Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay khá rộn ràng, nhân dân phấn khởi đến trụ sở các xã, phường để nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: H.P

Để món quà tới tay người dân đúng dịp Quốc khánh 2-9, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực nhất, các cán bộ, công chức, viên chức các địa phương đã làm việc miệt mài, khẩn trương cả ngày lẫn đêm mặc dù đang trong dịp nghỉ lễ.

z6967262952870-ac5a3a1719ef4c1e55c1518145753347.jpg
Các bộ các xã, phường làm việc xuyên lễ để đưa quà Tết Độc lập đến tay người dân. Ảnh: H.P

Phường An Nhơn Đông có 6.609 hộ với 26.488 nhân khẩu. Việc chi trả quà tặng được thực hiện từ chiều 31-8. Trong đó, nhận chuyển khoản có 1.012 nhân khẩu và nhận tiền mặt 25.476 nhân khẩu.

z6968697728075-ce0a25edba0e7c18dca93f8a24cceaaf.jpg
Người dân phường An Nhơn Đông đến làm thủ tục nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND phường Mai Xuân Tiến cho biết: Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực làm việc xuyên lễ của đội ngũ cán bộ công chức, đến hết ngày 1-9, tổng số quà người dân đã nhận là hơn 2,6 tỷ đồng, đạt 98,2% trên tổng số nhân khẩu toàn phường. Còn một số trường hợp làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, không liên lạc được… UBND phường tiếp tục liên hệ và chi trả đến 15-9-2025.

Tại xã Tuy Phước, sáng 2-9, không khí cấp phát tiền quà tặng Quốc khánh vẫn tấp nập, sôi động. Đến hết ngày 1-9, đã 52.569 nhân khẩu trên địa bàn xã được nhận quà, chiếm 77,16% trên tổng số nhân khẩu.

mg-2137.jpg
Người dân xã Tuy Phước nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: H.P

Tương tự, xã Bình Hiệp có 6.233 hộ với 22.395 nhân khẩu. Số tiền xã đã được UBND tỉnh phân bổ là 2,241 tỷ đồng. Đến hết ngày 1-9, số nhân khẩu đã nhận là 9.990 người với số tiền 999 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 44,56% so với kinh phí tỉnh phân bổ.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hà An cho biết thêm: “Ở mỗi điểm phát quà, xã đều bố trí tổ trưởng, tổ phó và các thành viên gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức xã và lực lượng Công an, cán bộ thôn... Tất cả cùng nỗ lực cao độ để người dân nhận được quà nhanh nhất có thể”.

Món quà của lịch sử dân tộc

Phường Quy Nhơn có quy mô dân số lớn với 36.647 hộ/129.326 nhân khẩu. Trong khi đó, số công dân nhận quà bằng tài khoản VNeiD có liên kết với ngân hàng còn hạn chế, nhu cầu nhận tiền mặt của người dân rất lớn. Đến hết ngày 1-9, đã có 3.616 hộ đã được nhận quà với số tiền trên 1,56 tỷ đồng.

z6967262044087-9c426fe0cdffc9b0c792ce9c7013c926.jpg

Ghi nhận tại điểm phát quà ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn (số 47 đường Nguyễn Huệ), tuy lượng người dân đến nhận quà nhiều nhưng công tác chi trả được tổ chức chu đáo, khoa học. Các tổ công tác phân công cụ thể, cán bộ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ bà con trong từng khâu, bảo đảm thuận lợi, minh bạch và đúng đối tượng. Đặc biệt, phường đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn người dân kê khai thông tin, trao quà tận tay và đảm bảo trật tự, an toàn cho buổi phát quà.

z6967262936267-8ec32443cc54debb4a123a72999aa5dd.jpg
Đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn nhiệt tình hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận quà. Ảnh: H.P

Bà Đỗ Thị Tuyết Lan (72 tuổi, ở khu phố 2, phường Quy Nhơn) chia sẻ rằng số tiền 100 nghìn đồng này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là món quà của lịch sử dân tộc. “Đặc biệt, mọi công việc được tổ chức được phường chuẩn bị rất chu đáo, trật tự, nhanh chóng. Tôi cảm kích trước tinh thần phục vụ tận tình của các bạn đoàn viên thanh niên, các cháu hướng dẫn từng bước, hỏi han ân cần”, bà Lan nói.

z6967262935568-f5c9f23b00508aa4cd6337b0d0761f2f.jpg
Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn (trái) hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận quà. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn thông tin thêm: Giá trị lớn nhất người dân nhận được không phải số tiền, mà chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây là điều vô giá, vô cùng quý báu. Vì vậy, địa phương sẽ làm việc hết sức để quà tặng Tết Độc lập kịp đến tay người dân, mang lại niềm vui trọn vẹn trong dịp Quốc khánh của đất nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhân dân vùng khó Gia Lai vui Tết độc lập

Nhân dân vùng khó Gia Lai vui Tết độc lập

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhân dân các xã vùng khó ở phía Tây Gia Lai cũng hân hoan vui Tết độc lập. Càng phấn khởi hơn khi người dân kịp thời nhận quà của Chính phủ để đón lễ.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

Thời sự - Sự kiện

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Ia Hiao khen thưởng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc cứu người trong vụ ngộ độc thực phẩm

Ia Hiao khen thưởng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc cứu người trong vụ ngộ độc thực phẩm

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 31-8, ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa nạn nhân vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Thời sự quốc tế

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Thời sự trong nước

(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Thời sự quốc tế

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

null