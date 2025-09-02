Nhân dân vùng khó Gia Lai vui Tết độc lập

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhân dân các xã vùng khó ở phía Tây Gia Lai cũng hân hoan vui Tết độc lập. Càng phấn khởi hơn khi người dân kịp thời nhận quà của Chính phủ để đón lễ.

Món quà ý nghĩa

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, từ sáng 1-9, đông đảo người dân trên địa bàn xã Ia Pa đã tập trung tại các điểm cấp phát tiền hỗ trợ của Chính phủ cho bà con vui lễ.

Từ 6 giờ sáng, đông đảo người dân có mặt tại Nhà văn hóa thôn buôn Thăm (xã Ia Pa) để nhận quà hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Lạc Hà

Cầm trên tay khoản tiền hỗ trợ, anh Kpă Bay (buôn Thăm, xã Ia Pa) xúc động nói: “Khi nghe tin Nhà nước tặng quà cho bà con nhân dịp 2-9, mình rất vui. Số tiền dù không lớn nhưng cũng đủ để mình lo được bữa cơm tươm tất trong ngày lễ.

Quan trọng hơn cả là tình cảm, là sự động viên của Đảng và Nhà nước khiến mình và bà con thấy ấm lòng. Mình cũng như dân làng hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp”.

Anh Kpă Bay (buôn Thăm, xã Ia Pa) hào hứng khi được nhận tiền hỗ trợ dịp 2-9. Ảnh: Lạc Hà

Cùng chung cảm xúc, chị Siu H’Linh (buôn Thăm) bày tỏ: “Từ 6 giờ sáng, tôi đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để nhận quà. Gia đình tôi có 8 nhân khẩu nên nhận được 800.000 đồng. Số tiền này đủ cho gia đình tôi cải thiện bữa cơm trong nhiều ngày. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của bà con trong dịp lễ này”.

Phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên kịp thời, góp phần lan tỏa niềm vui trong cộng đồng. Với bà con vùng khó, Quốc khánh 2-9 không chỉ là ngày hội của non sông, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết và sự sẻ chia.

Bà Nay H’Prươr phấn khởi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Lạc Hà

Bà Nay H’Prươr (buôn Ma H’Rai, xã Ia Hiao) xúc động khi được nhận tiền ăn Tết độc lập từ Chính phủ: “Đây là lần đầu tiên mình được nhận quà nhân dịp Quốc khánh. Dù chỉ với 100.000 đồng nhưng số tiền này có ý nghĩa rất lớn với bản thân mình và dân làng. Mình hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, không nghe lời kẻ xấu xúi giục”.

Tại xã biên giới Ia Mơ, người dân cũng vô cùng phấn khởi khi được chính quyền địa phương kịp thời cấp số tiền hỗ trợ 100.000 đồng/người cho bà con có điều kiện vui Tết độc lập.

Người dân biên giới Ia Mơ phấn khởi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ để vui lễ. Ảnh: Q.T

Đối với hộ nghèo như gia đình anh Hà Văn Thự (làng Klăh), được nhận hỗ trợ 300.000 đồng trong dịp Quốc khánh 2-9 càng thêm đặc biệt. Anh phấn khởi chia sẻ: “Cách đây 1 tháng, mình được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở khang trang, giờ lại được hỗ trợ thêm tiền để vui lễ. Gia đình mình rất vui, cảm ơn Đảng, Nhà nước, gia đình hứa sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.

Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Trần Quyết Thắng cho biết: Toàn xã có 3.431 nhân khẩu, tổng số tiền hỗ trợ sẽ cấp phát là 343,1 triệu đồng. Xã tập trung lực lượng để tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho bà con tại 6 nhà văn hóa thôn trên địa bàn. Đến chiều 1-9, xã đã cấp phát được 90%. Qua đó, kịp thời giúp các hộ có thêm điều kiện vui đón Tết độc lập; đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới.

Việc triển khai rà soát và tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ được chính quyền xã Ia Mơ triển khai nhanh chóng. Ảnh: Q.T

Cùng vui ngày Độc lập

Hòa chung không khí của cả nước, khắp các con đường, ngõ hẻm từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở phía Tây tỉnh Gia Lai đều rực rỡ cờ hoa. Nhà nhà, người người phấn khởi, nô nức đón mừng đại lễ của dân tộc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi tạo nên không khí vui tươi, rộn rã.

Nhân kỳ nghỉ lễ, hưởng ứng phong trào hoạt động của Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Tul tổ chức đồng diễn dân vũ với sự tham gia của 80 chị em đến từ 16 thôn, làng trong toàn xã. Trong trang phục áo dài, áo đồng phục Hội và đồ thổ cẩm truyền thống, các chị em cùng đồng diễn dân vũ trên nền nhạc ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”.

Với vũ điệu khỏe, đẹp, các chị em đã mang đến những điệu nhảy sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Màn đồng diễn dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Tul chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Vũ Chi

Chị Rmah H’Ploanh-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Tul-cho biết: “Chương trình đồng diễn được tổ chức đúng kỳ nghỉ lễ 2-9 nên chị em phụ nữ ai cũng háo hức. Chương trình đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên phụ nữ; đồng thời, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới duyên dáng, năng động, sáng tạo. Thông qua phần trình diễn, chị em hội viên cũng thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc”.

Hòa chung niềm vui, hân hoan của cả nước, người dân làng Mông (xã Ya Hội) phấn khởi đón Tết Độc lập. Ông Lý Văn Tính là một trong những người Mông gốc ở tỉnh Cao Bằng vào Ya Hội sinh cơ, lập nghiệp từ năm 1982 đến nay. Trên quê hương thứ hai, bên cạnh bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, người Mông còn gìn giữ, duy trì đón Tết Độc lập.

Ông Tính cho hay, người Mông ở xã Ya Hội vẫn còn gìn giữ, duy trì truyền thống đón

﻿Tết Độc lập. Ảnh: Ngọc Minh

“Dịp này, bà con tổ chức làm bánh, xôi ngũ sắc và nhiều món ăn đặc sắc của quê hương để gia đình cùng sum vầy bên mâm cơm mừng ngày Tết Độc lập của đất nước. Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, đời sống người dân chúng tôi nơi vùng đất mới ngày càng khấm khá.

Đặc biệt, dịp này, Nhà nước hỗ trợ 100.000 đồng/người để nhân dân cùng vui đón đại lễ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, động viên tinh thần người dân, trong ngày Tết Độc lập”-ông Tính bày tỏ.

Dịp nghỉ lễ này, nhiều bạn trẻ lựa chọn những chuyến du lịch xa nhưng cũng không ít người chọn về nhà, sum họp bên gia đình như một cách nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Chi đoàn thôn Tân Điệp (xã Chư A Thai) ra mắt đường cờ Tổ quốc nhân dịp

﻿Quốc khánh. Ảnh: Vũ Chi

Với chị Hà Thị Kiều Phương (đường Ngô Gia Tự, xã Đak Đoa), việc trở về nhà trong những ngày lễ đã trở thành thói quen. Chị đang làm việc tại một công ty công nghệ ở TP. Hồ Chí Minh. Được nghỉ 4 ngày, chị chọn trở về nhà thay vì những chuyến du lịch xa. Với chị, bữa cơm quây quần bên người thân không đơn thuần là sự sum họp, mà còn là dịp để cả nhà cùng ôn lại lịch sử, nhắc nhớ về những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông.

Chị Phương chia sẻ thêm: “Càng ý nghĩa hơn khi mỗi người dân được Chính phủ hỗ trợ 100.000 đồng để vui lễ, tôi và bà con rất phấn khởi. Ai cũng thấm thía giá trị mà hòa bình mang lại và thầm cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người có cơ hội đón Tết Độc lập ấm áp, tươi vui”.