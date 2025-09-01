Danh mục
Người trẻ Gia Lai “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng MV hòa tấu

CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhiều bạn trẻ Gia Lai đã thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của mình qua Music Video (MV) hòa tấu đàn tranh và violin trên nền nhạc bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

MV do Quynh Music House (phường Hội Phú) phối hợp với Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku (phường Pleiku) thực hiện ra mắt đúng dịp 2-9. Từ lòng yêu nước của người trẻ với nhạc cụ dân tộc, chị Hồ Thị Như Quỳnh (SN 2000)-Chủ nhiệm Quynh Music House đã nảy ra ý tưởng kết hợp giữa đàn tranh với violin để tạo nên một tác phẩm giao thoa truyền thống và hiện đại, đồng thời gửi gắm tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào của thế hệ trẻ Gia Lai trong ngày Quốc khánh 2-9.

Chị Hồ Thị Như Quỳnh chia sẻ: “Tôi từng ấp ủ việc đưa đàn tranh đến gần hơn với người trẻ bằng cách kết hợp cùng nhiều nhạc cụ khác nhau. Khi biết anh Dũng là một người gắn bó với violin, tôi đã quyết định thực hiện sản phẩm chung nhằm lan toả và mang tới cho khán giả cái nhìn khác hơn về nhạc cụ truyền thống”.

Ê-kíp đã lựa chọn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác tháng 11-2023. Tác phẩm đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ, nhờ giai điệu gần gũi, thông điệp lan tỏa tích cực và nhiều bản cover lại.

Theo anh Trần Xuân Dũng-Chủ nhiệm Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku: “Chúng tôi chọn bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình vì mong muốn thể hiện lại tác phẩm này nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua hai nhạc cụ khác nhau. Để thu âm bài hát, chúng tôi đã mất khoảng 2 tuần để hoàn thiện trước khi quay MV”.

ad.jpg
Đứng giữa Quảng trường Đại Đoàn Kết, dưới tượng đài Bác Hồ và các dân tộc Tây Nguyên, ai nấy đều ánh lên niềm tự hào. Ảnh: Chu Hằng

Để truyền tải tinh thần ấy, ê-kíp đã chọn quay hai điểm là Nhà Thiếu nhi phường Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Chia sẻ về việc lựa chọn, anh Dũng cho biết: “Nhà Thiếu nhi là nơi các bạn trẻ gắn bó hàng ngày và cũng là cái nôi ươm mầm các tài năng. Đồng thời, chúng tôi muốn kết hợp hình ảnh tượng đài ‘Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên’ tại quảng trường trong MV, dựa trên câu hát ‘Tạ ơn người Cha già của chúng ta trên con đường cứu nước’, để thể hiện lòng biết ơn của người trẻ Gia Lai với công lao to lớn của Bác. Đây cũng là một địa điểm quen thuộc, nơi người dân Gia Lai luôn tự hào và dành tình cảm đặc biệt”, anh Dũng cho hay.

dsc05873.jpg
Toàn cảnh buổi quay MV hòa tấu bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”của các bạn học viên. Ảnh: Chu Hằng

Với thời lượng hơn 5 phút, những hình ảnh người trẻ Gia Lai sống trọn với âm nhạc, cống hiến để viết tiếp câu chuyện hòa bình. 42 học viên lớp đàn tranh và violin được bố trí xếp thành hình chữ V với những trang phục, màu sắc khác nhau.

Chị Hồ Như Quỳnh bày tỏ: “Chúng tôi chọn trang phục với những ý nghĩa riêng: hai người ở giữa mặc áo dài đỏ, đại diện cho màu cờ Việt Nam; các bạn nhỏ mặc áo dài xanh dương với họa tiết chim bồ câu nhằm biểu tượng cho sự hòa bình; còn những học viên khác mặc đồ màu trắng sẽ tượng trưng cho học sinh. Qua đó, chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng câu chuyện hòa bình sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi chính những người trẻ thông qua âm nhạc”.

he.jpg
29 học viên violin tập trung kéo đàn. Ảnh: Chu Hằng

Em Cao Thái Sơn (SN 2012, phường Hội Phú) đã theo học đàn tranh được 2 năm xúc động nói: “Trong suốt hơn 2 tiếng quay hình, mặc dù mệt mỏi vì phải thức dậy sớm nhưng khoảnh khắc đứng trên Quảng trường Đại Đoàn Kết, hòa cùng dàn nhạc, em vừa hồi hộp vừa là trải nghiệm đáng nhớ”. Trong khi đó, em Thái Ngọc Khánh Linh (SN 2010, phường Pleiku), dù mới học violin 2 tháng bày tỏ: “Khi tham gia MV chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, em cảm thấy xúc động và tự hào. Với em, âm nhạc là một cách để lan tỏa thông điệp hòa bình và tình yêu Tổ quốc của người trẻ Gia Lai”.

dsc05888.jpg
14 thành viên đàn tranh của Quynh Music House tham gia vào MV. Ảnh: Chu Hằng

Để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, ê-kíp cũng trải qua không ít khó khăn. Chị Quỳnh kể: “Việc di chuyển đàn tranh gặp nhiều trở ngại, bởi phần lớn là các bạn nhỏ, trong khi đàn tranh là khối gỗ hình chữ nhật dài khoảng 1,3 mét. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và tinh thần đồng đội, các em đã cùng nhau hoàn thành. Đồng thời, thời tiết dù đang ảnh hưởng mưa bão nhưng khi quay ở Quảng trường Đại Đoàn Kết không mưa, quá đủ để hoàn thành buổi ghi hình”.

dsc05941.jpg
Các bạn nhỏ say sưa chơi violin, hòa nhịp cùng giai điệu của bản hòa tấu. Ảnh: Chu Hằng

Do sự khác biệt về âm sắc của hai nhạc cụ nên có những thách thức lớn trong quá trình thu âm. “Violin có âm thanh vang, sáng và có thể kéo dài nốt liên tục; trong khi đàn tranh lại thanh thoát, ngắt quãng, giàu sắc thái nhờ kỹ thuật rung, vuốt, nhấn đặc trưng của nhạc dân tộc. Chính sự đối lập này khiến ê-kíp phải nhiều lần điều chỉnh, để tiếng violin không lấn át đàn tranh, đồng thời giữ cho từng đoạn cao trào được hòa quyện thay vì “lạc tông”, anh Dũng nói.

Ngay sau khi ra mắt vào ngày 30-8 trên nền tảng Facebook, Youtube và Tik Tok, MV đã nhận được một số phản hồi tích cực như: “Sự kết hợp giữa violin và đàn tranh trong bài hoà tấu Viết tiếp câu chuyện hoà bình vô cùng ý nghĩa”; “Hòa chung không khí mừng 80 năm ngày đại lễ của cả nước, đây là tiết mục đầy tâm huyết, kết hợp tinh tế cùng tiếng đàn tranh sâu lắng”,....

Tuy kinh phí còn hạn hẹp chỉ với 7 triệu đồng nhưng giá trị lại vô giá bởi đó là khoảnh khắc âm nhạc gắn kết truyền thống với hiện đại, gieo vào lòng người niềm tin vào thế hệ kế tiếp.

Từ những đôi tay nhỏ bé trên dây đàn tranh, từ những nhịp vĩ violin còn vụng về, MV hòa tấu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã tạo nên một khung cảnh của thế hệ trẻ Gia Lai đang hòa cùng nhịp đập của đất nước trong không khí thiêng liêng ngày Quốc khánh 2-9.

MV hòa tấu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của các bạn học viên Quynh Music House (phường Hội Phú) phối hợp với Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku (phường Pleiku) thể hiện. Thực hiện: ĐVCC
