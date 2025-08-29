Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải trí

Âm nhạc - Điện ảnh

Âm nhạc - Điện ảnh Thế giới nghệ sĩ Thời trang

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và ra mắt từ năm 2023 song phải đến gần đây mới trở nên thu hút. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc này đã đạt 6 tỷ view trên Youtube và được chọn để biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

538984336-1560831184882223-4480600228815501187-n.jpg
Ảnh nguồn Facebook Tùng Dương

Sức nóng của ca từ đến giai điệu của bài hát còn lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội khi được người dùng cắt từng đoạn và ghép vào với các clip diễu binh, diễu hành, phong cảnh quê hương đất nước, Bảo tàng Quân sự Việt Nam…

Vì thế, việc làm mới lại ca khúc này của ca sĩ Tùng Dương là một thử thách khá lớn bởi các ca sĩ trước đó như Duyên Quỳnh, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm thể hiện khá xuất sắc. Tuy nhiên, với giọng ca đầy nội lực cùng với sự đầu tư công phu, chỉn chu nội dung cho MV đã khiến ca khúc này lần nữa dậy sóng. Qua cách xử lý chuyên nghiệp, đầy cảm xúc của Tùng Dương, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” lại một lần nữa khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào to lớn trong mỗi người dân Việt Nam.

Nhờ đó, chỉ sau 1 ngày ra mắt, MV này đã nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt view, lọt vào Top 10 YouTube Music Trending in Viet Nam và Top 26 YouTube trending in Viet Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Có thể bạn quan tâm

Kiến tạo không gian cho thực hành sáng tạo

Kiến tạo không gian cho thực hành sáng tạo

Thời sự - Bình luận

Hanoi Rock City (HRC, hoạt động từ năm 2010) là một trong những địa chỉ được người yêu âm nhạc trong nước xem là “thánh địa” indie (tạm dịch: âm nhạc độc lập, không có sự can thiệp của các doanh nghiệp âm nhạc thương mại), vừa thông báo sẽ khép lại hành trình 15 năm hoạt động vào tháng 12-2025.

null