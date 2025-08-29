MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và ra mắt từ năm 2023 song phải đến gần đây mới trở nên thu hút. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc này đã đạt 6 tỷ view trên Youtube và được chọn để biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ảnh nguồn Facebook Tùng Dương

Sức nóng của ca từ đến giai điệu của bài hát còn lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội khi được người dùng cắt từng đoạn và ghép vào với các clip diễu binh, diễu hành, phong cảnh quê hương đất nước, Bảo tàng Quân sự Việt Nam…

Vì thế, việc làm mới lại ca khúc này của ca sĩ Tùng Dương là một thử thách khá lớn bởi các ca sĩ trước đó như Duyên Quỳnh, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm thể hiện khá xuất sắc. Tuy nhiên, với giọng ca đầy nội lực cùng với sự đầu tư công phu, chỉn chu nội dung cho MV đã khiến ca khúc này lần nữa dậy sóng. Qua cách xử lý chuyên nghiệp, đầy cảm xúc của Tùng Dương, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” lại một lần nữa khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào to lớn trong mỗi người dân Việt Nam.

Nhờ đó, chỉ sau 1 ngày ra mắt, MV này đã nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt view, lọt vào Top 10 YouTube Music Trending in Viet Nam và Top 26 YouTube trending in Viet Nam.