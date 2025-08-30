Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Tại phường Quy Nhơn Nam, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trong 3 ngày (từ 24-8 đến 26-8). Hơn 50 đoàn viên cùng ra quân, treo hơn 1.300 m cờ dọc hai tuyến Cần Vương và Nguyễn Phúc Lan, khiến cả con đường như khoác lên mình tấm áo đỏ rực rỡ.

Chị Bùi Thị Thanh Loan-Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam-chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng công trình này sẽ trở thành điểm nhấn trong dịp lễ năm nay, để mỗi người dân khi đi ngang qua đều cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh. Với các bạn trẻ, đây cũng là cách để nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên chính quê hương mình”.

Tương tự, ngày 27-8, Đoàn phường Quy Nhơn cũng triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” dọc tuyến Nguyễn Huệ. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nhờ sự quyết tâm của đoàn viên thanh niên, công trình cũng hoàn thiện trước kỳ nghỉ lễ mừng ngày Quốc khánh...

Cờ đỏ sao vàng không chỉ có trên các tuyến đường, góc phố mà còn xuất hiện trên trang phục, phụ kiện của không ít người dân. Chiều 27-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam tổ chức chương trình chào mừng Quốc khánh, trong đó, điểm nhấn là màn đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ phường...

Màn đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: D.L

Gần 200 chị em trong trang phục áo dài đỏ rực rỡ, tay cầm nón lá in Quốc kỳ, gương mặt rạng ngời, đồng loạt hòa nhịp trong từng động tác uyển chuyển. Màn đồng diễn không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần phấn khởi trong ngày hội lớn của dân tộc.

Bà Đỗ Lệ Hồng (SN 1966, phường Quy Nhơn Nam) bày tỏ: “Chúng tôi tập luyện suốt một tuần, ai cũng tự chuẩn bị áo dài đỏ và nón lá in Quốc kỳ để biểu diễn. Được cùng chị em hòa nhịp trong đội hình, tôi thấy không khí ngày lễ thêm rộn ràng, vui tươi. Tinh thần yêu nước như thêm lan rộng…”.

Không khí hân hoan còn lan tỏa đến từng gia đình. Những ngày này, các bậc phụ huynh tranh thủ mua sắm cho con nhỏ những bộ trang phục đậm tinh thần yêu nước.

Chị Trần Thanh Hiền (SN 1994, phường Quy Nhơn) tâm sự: “Dịp Quốc khánh, tôi mua cho con bộ đồ hợp với lứa tuổi, in hình cờ đỏ sao vàng. Tôi còn rủ thêm bạn bè, người thân có con cùng trang lứa để các cháu cùng chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Tôi mong qua những khoảnh khắc hồn nhiên ấy, các con sẽ sớm cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu với Tổ quốc”.

Bé Võ Trần Gia An (phải), con gái chị Hiền được mẹ diện bộ trang phục xinh xắn, ý nghĩa. Ảnh: D.L

Cờ đỏ sao vàng còn len lỏi vào những chương trình ý nghĩa. Ngày 24-8, tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ 25 (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Anh Lê Ngọc Thường-Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25-tâm sự: “Chúng tôi vận động thành viên, tình nguyện viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị thêm những chiếc móc khóa có họa tiết liên quan làm quà tặng. Không khí ngày hội vì thế vừa thêm ý nghĩa, vừa rực rỡ sắc màu”.

Càng gần ngày Quốc khánh, cờ đỏ sao vàng càng xuất hiện nhiều hơn, từ những em nhỏ trong bộ áo cờ Tổ quốc tung tăng nô đùa, đến các bạn trẻ lẫn người lớn tuổi háo hức ghi lại hình ảnh kỷ niệm.

Những hình ảnh này không chỉ hiện diện trên đường phố mà còn lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ trong niềm tự hào chung - mối gắn bó thiêng liêng giữa mỗi người dân và Tổ quốc...