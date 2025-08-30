Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Tại phường Quy Nhơn Nam, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trong 3 ngày (từ 24-8 đến 26-8). Hơn 50 đoàn viên cùng ra quân, treo hơn 1.300 m cờ dọc hai tuyến Cần Vương và Nguyễn Phúc Lan, khiến cả con đường như khoác lên mình tấm áo đỏ rực rỡ.

Chị Bùi Thị Thanh Loan-Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam-chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng công trình này sẽ trở thành điểm nhấn trong dịp lễ năm nay, để mỗi người dân khi đi ngang qua đều cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh. Với các bạn trẻ, đây cũng là cách để nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên chính quê hương mình”.

Tương tự, ngày 27-8, Đoàn phường Quy Nhơn cũng triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” dọc tuyến Nguyễn Huệ. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nhờ sự quyết tâm của đoàn viên thanh niên, công trình cũng hoàn thiện trước kỳ nghỉ lễ mừng ngày Quốc khánh...

Cờ đỏ sao vàng không chỉ có trên các tuyến đường, góc phố mà còn xuất hiện trên trang phục, phụ kiện của không ít người dân. Chiều 27-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam tổ chức chương trình chào mừng Quốc khánh, trong đó, điểm nhấn là màn đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ phường...

Màn đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: D.L

Màn đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: D.L

Gần 200 chị em trong trang phục áo dài đỏ rực rỡ, tay cầm nón lá in Quốc kỳ, gương mặt rạng ngời, đồng loạt hòa nhịp trong từng động tác uyển chuyển. Màn đồng diễn không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần phấn khởi trong ngày hội lớn của dân tộc.

Bà Đỗ Lệ Hồng (SN 1966, phường Quy Nhơn Nam) bày tỏ: “Chúng tôi tập luyện suốt một tuần, ai cũng tự chuẩn bị áo dài đỏ và nón lá in Quốc kỳ để biểu diễn. Được cùng chị em hòa nhịp trong đội hình, tôi thấy không khí ngày lễ thêm rộn ràng, vui tươi. Tinh thần yêu nước như thêm lan rộng…”.

Không khí hân hoan còn lan tỏa đến từng gia đình. Những ngày này, các bậc phụ huynh tranh thủ mua sắm cho con nhỏ những bộ trang phục đậm tinh thần yêu nước.

Chị Trần Thanh Hiền (SN 1994, phường Quy Nhơn) tâm sự: “Dịp Quốc khánh, tôi mua cho con bộ đồ hợp với lứa tuổi, in hình cờ đỏ sao vàng. Tôi còn rủ thêm bạn bè, người thân có con cùng trang lứa để các cháu cùng chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Tôi mong qua những khoảnh khắc hồn nhiên ấy, các con sẽ sớm cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu với Tổ quốc”.

83311cefe6886dd63499.jpg
Bé Võ Trần Gia An (phải), con gái chị Hiền được mẹ diện bộ trang phục xinh xắn, ý nghĩa. Ảnh: D.L

Cờ đỏ sao vàng còn len lỏi vào những chương trình ý nghĩa. Ngày 24-8, tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ 25 (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Anh Lê Ngọc Thường-Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25-tâm sự: “Chúng tôi vận động thành viên, tình nguyện viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị thêm những chiếc móc khóa có họa tiết liên quan làm quà tặng. Không khí ngày hội vì thế vừa thêm ý nghĩa, vừa rực rỡ sắc màu”.

Càng gần ngày Quốc khánh, cờ đỏ sao vàng càng xuất hiện nhiều hơn, từ những em nhỏ trong bộ áo cờ Tổ quốc tung tăng nô đùa, đến các bạn trẻ lẫn người lớn tuổi háo hức ghi lại hình ảnh kỷ niệm.

Những hình ảnh này không chỉ hiện diện trên đường phố mà còn lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ trong niềm tự hào chung - mối gắn bó thiêng liêng giữa mỗi người dân và Tổ quốc...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc”

Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc”

(GLO)- Những ngày này, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trải dài hai bên đường, tạo nên không khí rộn ràng, hân hoan hướng về Đại hội Đảng các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

Đời sống

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Đời sống

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Từ thiện

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

null