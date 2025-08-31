Danh mục
Người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO)- Vui tươi, phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước… đó là chia sẻ của người dân khi nhận được 100 nghìn đồng quà Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2-9 vào chiều 31-8.

Tại phường Quy Nhơn Nam, ngoài hình thức nhận quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, từ chiều 31-8, UBND phường thực hiện việc trao quà trực tiếp tại 3 địa điểm với 4 tổ cấp phát.

z6964023372769-2ce9e55a12281ffc777dde0c9dbe536c.jpg
Điểm gửi quà tại phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: H.P
z6963561312106-7d35f036a0bf9d3ea585a9d97a82d1ae.jpg

Việc trao trực tiếp được thực hiện 1 lần theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết: Toàn phường có 21.222 hộ với 73.272 nhân khẩu thường trú; 7.240 nhân khẩu tạm trú. Ngay từ khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của cấp trên, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng để trao tiền quà Quốc khánh 2-9 cho người dân. Trong buổi chiều ngày đầu tiên thực hiện cũng gặp một số trục trặc, tuy nhiên địa phương đang tiến hành khắc phục, vận hành thông suốt.

z6963822609535-87571b9ec59043cd752a88d137426a75.jpg
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân truy cập app VNeID trên điện thoại thông minh lấy thông tin cư trú toàn thể các thành viên trong gia đình để làm thủ tục nhận tiền. Ảnh: H.P

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền (59 tuổi, khu phố 18, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “3 nhân khẩu nhà tôi đều đã nhận được quà Tết Độc lập của Nhà nước. Món quà 100 nghìn đồng/người tuy không lớn nhưng là niềm động viên tinh thần rất lớn cho người dân. Mãi yêu, mãi tự hào là người Việt Nam".

z6963822609526-01d4e8bc409bd9112572e08dcfe3e8db.jpg
Niềm vui của bà Hiền khi nhận được quà. Ảnh: H.P

Theo ông Đặng Mạnh Cường-Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, đến 17 giờ ngày 31-8, địa phương đã chuyển quà cho 1.431 nhân khẩu/364 hộ, với số tiền 143,1 triệu đồng. “Lượng người đang chờ nhận quà còn nhiều, chúng tôi sẽ bố trí làm thêm giờ, phấn đấu hoàn thành việc phát quà Tết Độc lập cho người dân toàn phường theo yêu cầu”, ông Cường cho biết.

z6963889155569-d3f46707511172dfa4f2feeee4cf0136.jpg
Người dân ký nhận quà. Ảnh: H.P

Ghi nhận tại một số địa phương khác, có rất đông người dân đến làm thủ tục nhận quà. Thủ tục nhận quà Tết Độc lập cũng đơn giản, người dân chỉ cần cung cấp thông tin cư trú của toàn thể các thành viên trong gia đình từ app VNeID trên điện thoại thông minh cho cán bộ làm nhiệm vụ, sau đó sẽ được ghi vào danh sách rồi ký nhận tiền. Một người trong gia đình có thể nhận tiền cho tất cả các thành viên khác, chỉ cần có đầy đủ thông tin tích hợp trên VNeID. Một số hộ gia đình có người cao tuổi đi nhận tiền đã được lực lượng Công an và chính quyền hỗ trợ để nhận được tiền mặt.

z6963889155566-256b09ec7241d35ee601732acff9c603.jpg
Đến 17 giờ ngày 31-8, phường Quy Nhơn Nam đã chuyển quà cho 1.431 nhân khẩu/364 hộ, với số tiền 143,1 triệu đồng. Ảnh: H.P

Trước đó, đêm 30-8, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã hoàn tất việc chuyển hơn 355 tỉ đồng tiền quà tặng Tết Độc lập đến tài khoản của 135 xã, phường trong tỉnh. Đây là nguồn kinh phí Trung ương phân bổ để chi cho 3,55 triệu người dân Gia Lai.

Người dân phấn khởi đi nhận quà Tết Độc lập tại phường Quy Nhơn Nam. Clip: Hồng Phúc

Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc trao quà Tết Độc lập trước ngày 2-9.

null