Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Dịch vụ lưu trú-ẩm thực nhộn nhịp

Để có kỳ nghỉ trọn vẹn, việc lựa chọn cơ sở lưu trú phù hợp là yếu tố quan trọng. Ở phân khúc cao cấp, hệ thống Khách sạn Anya Quy Nhơn triển khai nhiều gói ưu đãi từ 850.000 đồng/phòng, bao gồm dịch vụ trọn gói đưa đón sân bay, spa và ẩm thực.

Lễ tân Khách sạn Anya Premier Quy Nhơn làm thủ tục check-in cho du khách.

Ông Lê Ngọc Quang - Quản lý truyền thông của chuỗi Khách sạn Anya Quy Nhơn, cho biết: “Dịp lễ năm nay, công suất phòng tại Khách sạn Anya Quy Nhơn tăng khoảng 10%, còn Khách sạn Anya Premier Quy Nhơn tăng 15% so với ngày thường. Phần lớn khách đến từ phía Tây tỉnh và các địa phương lân cận, đặt phòng sớm để vừa nghỉ dưỡng, vừa thuận tiện khám phá các điểm đến nổi tiếng”.

Nhiều du khách chọn lưu trú tại Khách sạn Anya Quy Nhơn dịp lễ 2-9.

Ở phân khúc tầm trung, khách sạn Sao Việt (phường Quy Nhơn) của chị Huỳnh Thị Thắm đã kín phòng từ nhiều ngày trước. Theo chị Thắm, cơ sở có 25 phòng, giá từ 300.000-750.000 đồng/đêm, khách đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác. Dịp lễ này, dù lượng khách tăng cao nhưng khách sạn đã chuẩn bị chu đáo, mang lại sự hài lòng cho du khách.

Nhân viên khách sạn Sao Việt đang chuẩn bị phòng để khách kịp check-in.

Ẩm thực địa phương cũng góp phần tạo sức hút cho "phố biển" dịp lễ. Tại quán Bún 09 trên đường Hà Huy Tập (phường Quy Nhơn), các món đặc trưng như bún cá, bún rạm, bún sứa luôn thu hút đông thực khách.

Quán Bún 09 trên đường Hà Huy Tập﻿ tấp nập thực khách.

Chủ quán, bà Mang Thị Năm, cho biết khách đến từ nhiều nơi, từ nhóm bạn trẻ đến các gia đình, ai cũng muốn thử nhiều món khác nhau. Ngoài việc chuẩn bị nguyên liệu sớm hơn, quán luôn giữ sự niềm nở, phục vụ nhanh, tận tình.

Trong lúc thưởng thức tô bún nóng hổi, bà Nguyễn Thị Xuân, du khách đến từ Quảng Ngãi, nhận xét: “Món ăn đậm đà, vừa miệng. Quán đông nhưng phục vụ nhanh, không phải chờ lâu. 5 thành viên của gia đình tôi đều hài lòng khi được trải nghiệm hương vị địa phương”.

Bà Xuân (áo trắng) cùng người thân thưởng thức bún cá.

Tương tự, Quán Nem Chợ Huyện Olala trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) đã trang hoàng lại không gian sạch sẽ, thoáng mát. Bên cạnh đó, các nguyên vật liệu cũng đảm bảo chất lượng để tạo ấn tượng tốt với du khách dịp lễ.

Chủ quán, anh Lê Hoài Vũ, cho biết: “Khách đến chủ yếu muốn thưởng thức các món đặc sản như nem chợ Huyện, tré bì, nem chua, bò lá lốt, chả ram tôm, bánh hỏi… Do đó, chúng tôi chủ động dự trữ đầy đủ nguyên liệu nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất”.

Du khách thích thú với những món ăn lạ miệng tại Nem Chợ Huyện Olala.

Người dân, du khách chung vui

Trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 (diễn ra từ 29-8 đến 1-9), khu trưng bày OCOP và làng nghề thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm. Các gian hàng giới thiệu nhiều đặc sản địa phương lẫn văn hóa đặc sắc...

Biểu diễn mổ, phi lê cá ngừ đại dương.

Du khách lẫn người dân ghé thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Thích thú với gian giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm, chị Đỗ Minh Nguyệt (du khách từ TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Màu sắc và họa tiết trên thổ cẩm rất tinh xảo. Tôi chọn mua vài món để tặng bạn bè, coi như mang về chút hồn quê từ vùng đất Gia Lai giàu bản sắc sau khi sáp nhập. Dịp lễ này, vừa đi tham quan vừa có quà ý nghĩa mang về, khiến chuyến đi thêm đáng nhớ”.

Gian giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm thu hút nhiều du khách.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường cũng được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng và băng rôn, khẩu hiệu, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng lại chụp hình, check-in. Tiếng cười nói rộn ràng, những tấm ảnh liên tục được ghi lại đã tạo nên bầu không khí sôi động, tràn đầy sức sống...

Con đường cờ đỏ sao vàng rực rỡ nhìn từ trên cao.

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Chị Lư Thị Tố Uyên (du khách từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi đến Gia Lai trong 3 ngày, nhân dịp sinh nhật người thân. Sáng nay, chúng tôi thăm một số điểm gần trung tâm như Tháp Đôi, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Khu Du lịch Ghềnh Ráng; ngày mai sẽ đến Kỳ Co, Eo Gió, bán đảo Phương Mai... Không gian nơi đây mang lại nhiều trải nghiệm và giúp tôi hiểu thêm về văn hóa địa phương”.

Du khách check-in tại Tháp Đôi.