Người dân Gia Lai lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Trước thềm Quốc khánh 2-9, phố núi Pleiku rực rỡ sắc màu. Người dân nô nức đến các điểm công cộng check-in với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp trọng đại này.

Trước ngày Quốc khánh 2-9, nhiều người dân, du khách trong trang phục áo dài, quân phục, áo in hình cờ đỏ sao vàng đến chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Tại Nhà Thiếu nhi Pleiku, nhiều đội văn nghệ, nhóm múa dân vũ tập trung luyện tập và quay clip chào mừng đại lễ. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, thành viên đội dân vũ tổ 4 Tây Sơn (phường Pleiku), chọn nơi đây để quay liên khúc “Đất nước trọn niềm vui-Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” như một cách bày tỏ tình yêu quê hương đất nước.

Đội dân vũ tổ 4 Tây Sơn (phường Pleiku) biểu diễn liên khúc “Đất nước trọn niềm vui-Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku để quay clip. Ảnh: Đồng Lai

Chị Nguyệt chia sẻ: “Được hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Quốc khánh, chúng tôi càng cảm thấy xúc động. Những điệu múa, lời ca mà chúng tôi thể hiện đều xuất phát từ trái tim, gửi gắm niềm tự hào về Tổ quốc. Hy vọng mọi người khi xem clip sẽ cảm nhận được tình yêu nước và tiếp nối tinh thần ấy”.

﻿﻿Đông đảo người dân trong trang phục áo dài truyền thống chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Ảnh: Chu Hằng

Có mặt tại một quán cà phê trên đường Bùi Đình Túy (phường Pleiku), chị Nguyễn Thị Như Ý (tổ 1, phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi thấy các quán trang trí rất đẹp, có cờ đỏ sao vàng, hoa và cả góc check-in riêng về ngày Quốc khánh. Với chúng tôi, đó không chỉ là không gian để vui chơi, mà còn là khoảnh khắc để thêm tự hào, để tự nhắc mình biết gìn giữ và trân trọng những giá trị mà đất nước đang có”.

Chị Nguyễn Thị Như Ý (tổ 1, phường Pleiku) ghi lại những bức hình ý nghĩa trong không khí rộn ràng của Quốc khánh. Ảnh: Đồng Lai

Trong khi đó, tại tiệm photobooth Vanh (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng), không gian đã được trang trí cờ và khẩu hiệu từ 2 tuần trước, các phông nền và phụ kiện nón lá, khăn mang họa tiết cờ đỏ sao vàng phù hợp với chủ đề 2-9 đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh.

Bạn Nguyễn Ngọc Vy Hoa (tổ 3, phường Pleiku) bày tỏ: “Không gian ở đây được trang trí rất đẹp với cờ Tổ quốc, khẩu hiệu và nhiều chi tiết gợi nhớ về ngày Quốc khánh. Em cảm thấy thật tự hào khi có được bộ ảnh kỷ niệm ý nghĩa, vừa gần gũi vừa trang trọng. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với em”.

Bạn Võ Thị Hoàng Diệu (bên phải) lưu giữ không khí ngày lễ bằng chụp ảnh photobooth. Ảnh: Chu Hằng

Trong trang phục học sinh, bạn Võ Thị Hoàng Diệu (học sinh Trường THCS Trưng Vương, phường Diên Hồng) hào hứng nói: “Chúng em chọn chụp ảnh tại photobooth vì muốn lưu giữ không khí ngày lễ theo cách trẻ trung, gần gũi. Với thế hệ trẻ, chúng em coi đây không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là động lực để học tập, trải nghiệm nhiều hơn và quan trọng là góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Nhân viên hỗ trợ thắt khăn quàng cho người chụp, giúp mọi người hoàn chỉnh trang phục trước khi lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa của sự kiện. Ảnh: Chu Hằng

Chị Nguyễn Ngọc Vy Hoa-Chủ tiệm photobooth Vanh-cho hay: “Chào mừng 80 năm Quốc khánh, nhiều bạn trẻ muốn lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt bằng những bức ảnh với cờ Tổ quốc, với bối cảnh mang đậm tinh thần dân tộc. Lượng khách đến chụp ảnh các phông nền chủ đề đại lễ chiếm tới 50% tổng số khách của tiệm”.

Không khí ngày lễ rộn ràng qua những bức ảnh kỷ niệm tại photobooth. Ảnh: Đồng Lai

Với nhiều người dân, mỗi bức ảnh kỷ niệm không chỉ gói trọn niềm tự hào trong ngày độc lập, mà còn là dấu ấn cho bước chuyển mình quan trọng của quê hương, khởi đầu cho những cơ hội kết nối, phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.