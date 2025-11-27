Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Đề xuất bổ sung “gói hàng hóa” vào nhóm dự trữ quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tham gia thảo luận về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất bổ sung “gói hàng hóa” vào danh mục nhóm dự trữ quốc gia.

Sáng 26-11, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Các ĐBQH cơ bản tán thành sự về cần thiết ban hành Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), bởi trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và rủi ro an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, cần xây dựng được năng lực ứng phó linh hoạt, bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội và ổn định vĩ mô.

Các ý kiến tham gia cũng đánh giá cao dự thảo Luật lần này đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, tái cấu trúc mục tiêu, bổ sung khái niệm về hàng dự trữ chiến lược và khẳng định rõ vai trò của dự trữ quốc gia như một công cụ quan trọng để điều tiết thị trường, góp phần bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả, đúng định hướng XHCN.

goi-hang-hoa-cuu-tro-4609.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung “gói hàng hóa” vào danh mục nhóm dự trữ quốc gia. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia thảo luận, ĐB Nguyễn Văn Cảnh góp ý vào khoản 1, Điều 3 về giải thích từ ngữ. Theo dự thảo Luật, “Dự trữ quốc gia là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, sản phẩm công nghệ cao do Nhà nước quản lý để thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia”.

Theo ĐB Cảnh, khi xảy ra lũ lụt, tình trạng cấp bách thì người dân cần gói hàng hóa, chứ không chỉ riêng một loại hàng hóa. Vì vậy, đại biểu đề nghị ở khoản 1 Điều 3 bổ sung cụm từ “gói hàng hóa” vào sau từ “hàng hóa” trong giải thích “Dự trữ quốc gia”.

“Đây là cơ sở để Chính phủ có căn cứ triển khai gói hàng hóa cứu trợ cá nhân. Ví dụ, gói cứu trợ lũ lụt có thể gồm thức ăn, nước uống, thuốc sơ cứu, phao hơi cứu sinh, đồ vệ sinh cá nhân phù hợp với các nhóm phụ nữ, trẻ em, người già. Như vậy, việc chuyển hàng cứu trợ đến người dân sẽ nhanh hơn, nâng cao hiệu quả của công tác cứu trợ, giúp người dân có các loại hàng hóa thiết yếu phù hợp với nhu cầu sử dụng trong trường hợp khẩn cấp”-ĐB Cảnh phân tích.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

Thời sự

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null