Đề xuất bổ sung “gói hàng hóa” vào nhóm dự trữ quốc gia

Sáng 26-11, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Các ĐBQH cơ bản tán thành sự về cần thiết ban hành Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), bởi trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và rủi ro an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, cần xây dựng được năng lực ứng phó linh hoạt, bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội và ổn định vĩ mô.

Các ý kiến tham gia cũng đánh giá cao dự thảo Luật lần này đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, tái cấu trúc mục tiêu, bổ sung khái niệm về hàng dự trữ chiến lược và khẳng định rõ vai trò của dự trữ quốc gia như một công cụ quan trọng để điều tiết thị trường, góp phần bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả, đúng định hướng XHCN.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung “gói hàng hóa” vào danh mục nhóm dự trữ quốc gia. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia thảo luận, ĐB Nguyễn Văn Cảnh góp ý vào khoản 1, Điều 3 về giải thích từ ngữ. Theo dự thảo Luật, “Dự trữ quốc gia là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, sản phẩm công nghệ cao do Nhà nước quản lý để thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia”.

Theo ĐB Cảnh, khi xảy ra lũ lụt, tình trạng cấp bách thì người dân cần gói hàng hóa, chứ không chỉ riêng một loại hàng hóa. Vì vậy, đại biểu đề nghị ở khoản 1 Điều 3 bổ sung cụm từ “gói hàng hóa” vào sau từ “hàng hóa” trong giải thích “Dự trữ quốc gia”.

“Đây là cơ sở để Chính phủ có căn cứ triển khai gói hàng hóa cứu trợ cá nhân. Ví dụ, gói cứu trợ lũ lụt có thể gồm thức ăn, nước uống, thuốc sơ cứu, phao hơi cứu sinh, đồ vệ sinh cá nhân phù hợp với các nhóm phụ nữ, trẻ em, người già. Như vậy, việc chuyển hàng cứu trợ đến người dân sẽ nhanh hơn, nâng cao hiệu quả của công tác cứu trợ, giúp người dân có các loại hàng hóa thiết yếu phù hợp với nhu cầu sử dụng trong trường hợp khẩn cấp”-ĐB Cảnh phân tích.