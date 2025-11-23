Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao 35 tấn hàng hóa cho học sinh vùng lũ ở xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn

ĐỨC THỤY
(GLO)- Sáng 23-11, tại phường Quy Nhơn, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) và nhóm giáo viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bàn giao 35 tấn hàng hóa hỗ trợ học sinh vùng lũ.

35 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm (sữa, bánh mì, nước, lương khô, áo mưa, vở, quần áo, thuốc men) được trao cho học sinh bị thiệt hại do bão lũ, ngập lụt tại xã Tuy Phước và một số trường học ở phường Quy Nhơn.

dsc-9486-copy.jpg
Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân tập kết hàng hóa tại Trường THPT Hùng Vương. Ảnh: Đức Thụy

Đại tá Trần Tiến Tùng-Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 372-cho biết: Sư đoàn đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) thực hiện chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm, giúp các em học sinh và gia đình có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục hành trình học tập.

dsc-9573-copy.jpg
Đại diện Quân chủng Phòng không-Không quân trao tượng trưng số hàng hóa cho Trường THPT Hùng Vương. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cán bộ Phòng Văn hóa-Xã hội xã Tuy Phước đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức và cá nhân đã đóng góp, giúp đỡ kịp thời; cam kết sẽ nhanh chóng phân bổ số hàng hóa đến đúng đối tượng, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn và khôi phục lại cuộc sống sau thiên tai.

dsc-9449-copy.jpg
Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) và nhóm giáo viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao quà cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Phước Thuận. Ảnh: Đức Thụy

Được biết, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân và Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) tiếp tục triển khai chương trình cứu trợ tại các tỉnh miền Trung.

Đợt này, phía Công ty hỗ trợ 70 tấn hàng hóa với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, trong đó 2,5 tỷ đồng dành cho tỉnh Gia Lai và 2,5 tỷ đồng cho Đắk Lắk.

