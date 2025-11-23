Trao 2 tấn gạo và hàng trăm suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Ia Dreh

(GLO)- Ngày 22-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm trao 2 tấn gạo cùng 270 suất quà, cơm hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Đoàn xã Ia Dreh phối hợp với các nhà hảo tâm trao 2 tấn gạo hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: ĐVCC



Theo đó, Đoàn xã Ia Dreh đã phối hợp với Công ty TNHH xã hội Joy Foundation trao 2 tấn gạo; phối hợp với các nhà hảo tâm khác trao 132 suất quà gồm các nhu yếu phẩm như sữa, bánh ngọt, mì tôm cùng 140 suất cơm cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại các buôn: Gum Gốp, Bhă Nga, Nông Siu.

Trước đó, từ ngày 20 đến 21-11, Đoàn xã cũng phối hợp với các nhà hảo tâm trao 400 suất quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, thuốc chữa bệnh… và 100 phần cháo nóng đến các hộ dân bị ngập lụt nặng tại xã.

Niềm vui của bà con vùng lũ khi nhận gạo và các nhu yếu phẩm. Ảnh: ĐVCC

Đây là việc làm thể hiện tấm lòng sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Ia Dreh và sự đồng hành của các nhà hảo tâm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.