Có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ cháy lớn nhà máy tại Hàn Quốc

(GLO)- Có ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 60 người bị thương trong vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon (Hàn Quốc).

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy phụ tùng ô tô ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 20-3-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 21-3 thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy lớn xảy ra một ngày trước đó tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon. Số người bị thương đã tăng lên 59 người.

Tại thời điểm đám cháy bùng phát trong nhà máy có tổng cộng 170 nhân viên.

Đến 3 giờ sáng 21-3, đội cứu hỏa đã tìm thấy 10 thi thể trong vụ cháy. Nạn nhân đầu tiên được phát hiện gần lối vào phòng nghỉ ở tầng 2, trong khi 9 thi thể còn lại được tìm thấy ở tầng 3. Hiện đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 4 người mất tích.

Lực lượng chức năng Hàn Quốc đưa hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị chuyên dụng cùng trực thăng đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp trở ngại do lo ngại nguy cơ tòa nhà sụp đổ. Tòa nhà có khoảng 200 kg natri, loại chất có thể gây nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Đội cứu hỏa tiến hành công tác tìm kiếm xuyên đêm, sau khi các chuyên gia xác định cấu trúc tòa nhà đã đủ an toàn để tiến vào trong.