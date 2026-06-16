Tin thế giới 15-6: Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức

(GLO)- Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức; Israel tuyên bố không rút quân khỏi Liban, Syria và Gaza; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-6.

Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết đại diện Mỹ và Iran sẽ nhóm họp tại Doha, Qatar trong tuần này, trước khi tiến hành ký thỏa thuận chính thức tại Thụy Sĩ như kế hoạch.

Theo nguồn tin, các cuộc họp tại Doha nhằm chuẩn bị cho lễ ký kết chính thức bản ghi nhớ Mỹ-Iran về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, thành phần tham gia của mỗi bên cũng như lịch trình họp cụ thể, chưa được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng vào thỏa thuận với Iran. Ảnh: AP

Việc hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận, là kết quả của các nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc mà các quốc gia khu vực, đứng đầu là Pakistan và Qatar, tích cực triển khai. Trong đó, các nhà thương thuyết Qatar được cho là đã dành tới 17 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng liên tục tại Tehran, Iran, trước khi trở về Doha sáng nay. Qatar hiện cũng đang quản lý hàng tỷ USD tiền bán dầu bị phong tỏa của Iran.

Về tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, truyền thông khu vực đưa tin, một số tàu thương mại đã bắt đầu di chuyển về khu vực này từ cả hai hướng trong sáng ngày 15-6, ngay sau khi thông tin về thỏa thuận Mỹ-Iran được công bố. Tuy nhiên, mới chỉ có tàu chở khí hóa lỏng Disha của hãng Petronet (Ấn Độ), được ghi nhận đã chính thức đi qua eo Hormuz.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Liban, Syria và Gaza

Ngày 15-6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi các khu vực đã kiểm soát tại Liban, Syria và Gaza, bất chấp thỏa thuận tạm thời mới đạt được giữa Mỹ và Iran để kéo dài lệnh ngừng bắn và hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng vào thỏa thuận với Iran. Ảnh: AP

Thông tin chi tiết về thỏa thuận chưa được công bố. Pakistan - một trong những bên trung gian chủ chốt - cho biết lễ ký dự kiến diễn ra vào ngày 20-6 tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đang đối mặt với nhiều trở ngại. Các hoạt động quân sự tiếp diễn của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban, trong đó có vụ không kích khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut hôm 14-6, từng khiến tiến trình đàm phán đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz khẳng định Tel Aviv sẽ không rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát tại Liban trong thời gian chờ thực hiện thỏa thuận. Ông cho biết Israel có kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự “vô thời hạn” tại các khu vực đang nắm giữ ở Liban, cũng như tại Syria và Dải Gaza.

Nga lên tiếng về đợt tấn công quy mô lớn vào ba thành phố của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-6 xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở ba thành phố lớn của Ukraine, cũng như các sân bay và văn phòng tuyển quân.

Khói bốc lên từ đám cháy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine ngày 15-6. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái và tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển. Tổng cộng 16 mục tiêu đã bị tấn công, bao gồm một nhà máy sản xuất đầu đạn máy bay không người lái và động cơ đẩy cho tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine.

Tuyên bố cũng đề cập đến cuộc tấn công vào một nhà ga bưu chính ở Kiev, nhấn mạnh rằng cơ sở này được sử dụng cho hậu cần quân sự, vận chuyển linh kiện máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

Nguồn tin của Ukraine trước đó đã đưa tin về các cuộc tấn công ở Kiev, Kharkov và Dnepr. Quân đội Ukraine cho biết đã phát hiện 70 tên lửa và hơn 600 máy bay không người lái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp

Ngày 15-6, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu champagne của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ.

Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thu thuế các công ty của Mỹ và nhấn mạnh: “Nếu họ làm như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế 100% đối với toàn bộ rượu champagne và rượu vang xuất khẩu từ Pháp. Tất cả những gì ông Macron cần làm là bãi bỏ loại thuế này, khi đó ông ấy sẽ không phải chịu áp lực như vậy.”

Từ năm 2019, Chính phủ Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các “đại gia” công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet - công ty mẹ của Google.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp (FEVS), Mỹ là nước nhập khẩu nhiều nhất rượu vang và rượu mạnh của Pháp, chiếm 21% tổng thị trường xuất khẩu của quốc gia châu Âu trong năm ngoái.

Máy bay quân sự Pakistan lao xuống đất, suýt trúng người đi đường

Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết máy bay huấn luyện của không quân Pakistan bị rơi gần thành phố Mardan khi đang thực hiện chuyến bay thường lệ.

Hai phi công trên máy bay, lần lượt thuộc biên chế hải quân và không quân Pakistan, đã thiệt mạng trong sự việc.

Khoảnh khắc được cho là phi cơ huấn luyện của Pakistan rơi xuống đất hôm 15-6. Video: PressTV

Video từ camera giám sát do kênh PressTV công bố cho thấy phi cơ nghi là máy bay huấn luyện Pakistan lao thẳng xuống đất, ngay gần hai người đi xe máy. Nhiên liệu máy bay văng ra ngoài và bốc cháy, tạo thành bức tường lửa ở giữa đường.

Theo truyền thông Pakistan, phi cơ gặp nạn là dòng Super Mushshak do Tổ hợp Hàng không Pakistan (PAC) sản xuất. Đây là máy bay hạng nhẹ có 2-3 chỗ ngồi, được trang bị một động cơ và ba càng đáp cố định, không thể thu vào. Phi cơ chủ yếu được sử dụng cho mục đích huấn luyện.