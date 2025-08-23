Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, di chuyển với tốc độ 25 km/h

(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong vòng 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, di chuyển với tốc độ 20-25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, gió cấp 11-12, giật cấp 15.

Cụ thể, tối qua (22-8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới lúc 2 giờ ngày 23-8-2025.

Hồi 1 giờ ngày 23-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, đêm 24-8, áp thấp mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 9, giật cấp 11.

Đêm 25-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, vùng biển Bắc Biển Đông và vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế có gió cấp 11-12, giật cấp 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.