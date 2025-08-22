Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 5

(GLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 3h sáng 22-8, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở phía Đông ven biển miền Trung Philippines.

Dự báo, đến chiều tối 22-8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trong năm nay.

Hướng di chuyển chủ yếu của bão là hướng Tây, tiến vào khu vực miền Trung Việt Nam. Vị trí tâm bão đổ bộ hiện chưa thể xác định chính xác. Các địa phương từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo.

Từ sáng sớm đến đêm 22-8, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Ứng dụng theo dõi thời tiết Windy nhận định bão sẽ hình thành và áp sát bờ biển các tỉnh miền Trung vào ngày 24-25/8. Ảnh: Windy

Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất >100mm/3h, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 22-8, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm khu vực Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao 1-2m.

Từ đêm 22-8, ở vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần chú ý đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.