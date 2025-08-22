(GLO)- Chiều 22-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào Biển Đông.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, cập nhật, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp thành bão số 5 - Ảnh: TTDBKTTVQG

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đặc biệt, là kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa. Đến thời điểm chiều 22-8, dung tích các hồ là 255,41/675,96 triệu m3 đạt 38% dung tích thiết kế, bằng 168% so với cùng kỳ năm 2024, giảm so với ngày 15-8 là 10,66 triệu m3; hiện có 52 hồ cạn nước. Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mơr do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý). Đến thời điểm báo cáo, dung tích là 408,46/627,1 triệu m3, đạt 65% dung tích thiết kế.

Chiều 22-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki). Cơ quan khí tượng nhận định khi bão di chuyển vào Biển Đông sẽ di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Đến khoảng ngày 24-8 khi bão tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trước đó, vào sáng 22-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh thành bão số 5. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Điểm đáng lo ngại nhất là bão Kajiki khả năng hình thành nhanh. Do đó, phải tính toán tới câu chuyện sạt lở; chủ động di dời dân cư ở miền núi sinh sống ở vùng xung yếu có nguy cơ. Dứt khoát không để ảnh hưởng tính mạng người dân khi sạt lở.

"Ngoài ra, việc ứng phó với gió bão để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cần phải cố gắng dự báo chính xác nhất để thông báo cho các địa phương nơi bão đi qua"- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.