Gia Lai: Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn

(GLO)- Ngày 29-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2735/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Theo đó, thực hiện Công điện số 6215/CĐ-BNNMT ngày 29-8-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: M.T

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Công điện số 6215/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.

Theo Công điện số 6215/CĐ-BNNMT, hồi 7 giờ ngày 29-8-2025, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,3 độ Vĩ Bắc, 119,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ ngày 29-8. Ảnh: TTKTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong chiều tối và đêm 30-8. Từ chiều tối 29-8 đến ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP. Đà Nẵng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Áp thấp nhiệt đới/bão dự kiến đổ bộ và gây mưa lớn cho các khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai trong thời gian vừa qua (bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão).