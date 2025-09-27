Gia Lai quyết liệt triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 10

(GLO)- Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 10 (Bualoi) trên Biển Đông, sáng 27-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND các xã, phường chủ động ứng phó với bão.

Đối với tuyến biển, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão (tốc độ di chuyển rất nhanh và cường độ rất mạnh) để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Theo đó, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới của bão số 10 được nhận định từ vĩ tuyến 11,5-17,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông. Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tàu thuyền trên biển chủ động di chuyển về cảng cá Tam Quan tránh bão số 10 (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Đối với đất liền, tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết không đảm bảo an toàn trước khi mưa, lũ ảnh hưởng.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Cũng trong sáng 27-9, công tác kiểm tra, thống kê và rà soát tình hình sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn hồ chứa cũng được các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tích cực triển khai. Theo thống kê, 164 hồ chứa nước ở khu vực phía Đông tỉnh đến thời điểm hiện tại có dung tích là 188,04/675,96 triệu m3 đạt 28% dung tích thiết kế, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2024 (153,71 triệu m3); hiện có 60 hồ cạn nước.

Đến sáng 27-9, 164 hồ chứa nước ở khu vực phía Đông tỉnh có tổng dung tích là 188,04 triệu m﻿3 đạt 28% dung tích thiết kế. Trong ảnh: Hồ chứa nước Định Bình (xã Vĩnh Thạnh). Ảnh: Trọng Lợi

Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mơr do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý). Đến nay, tổng dung tích các hồ có được là 416,25/600 triệu m3, đạt 69% dung tích thiết kế, nguồn nước được giữ ổn định.

Đối với nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh hiện có 2.460 lồng, bè/71.150 m3 nuôi biển (trong đó, nuôi cá biển có 1.970 lồng/65.440 m3; nuôi tôm hùm có 390 lồng/4.212 m3 và nuôi mực lá có 100 lồng/1.500 m3), tập trung ở xã đảo Nhơn Châu, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Đông, xã An Lương, xã Đề Gi... và hiện trong quá trình nuôi, thu tỉa, với sản lượng thu hoạch đến nay là 248 tấn (đạt 75% so với kế hoạch 2025). Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có nuôi cá lồng/bè nước ngọt tại các hồ chứa với 1.380 lồng/154.315 m3.

Đến nay, cây trồng vụ Mùa đang trong quá trình thu hoạch: cây lúa 3.520 ha (đạt 6,5% diện tích thực hiện); cây bắp 12.541 ha (đạt 37%); khoai lang 360 ha (đạt 13,6%); rau các loại 11.911 ha (đạt 54,6%); đậu các loại 8.937 ha (đạt 56,4%)...

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã ban hành Công văn số 37/BCH-PCTT ngày 25-9 về việc chủ động ứng phó với cơn bão Bualoi gần biển Đông. Đến ngày 27-9, ban hành Công văn số 40/BCH-PCTT về việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh cũng chuyển các văn bản, bản tin thời tiết, thiên tai đến các đơn vị liên quan và địa phương để chủ động ứng phó với bão.

Trước thông tin bão số 10 sẽ vào Biển Đông, trong ngày 26-9, nhiều tàu cá khai thác cá ngừ đại dương nhanh chóng di chuyển về đất liền, cập cảng cá Quy Nhơn để xuất bán. Ảnh: Trọng Lợi