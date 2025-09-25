Chủ động theo dõi và sẵn sàng ứng phó với bão Bualoi gần Biển Đông

(GLO)- Đó là yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai tại Công văn số 37/BCH-PCTT ngày 25-9, do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An ký ban hành.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão Bualoi và thực hiện Công văn số 04/BCĐ-BNNMT ngày 24-9-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Đồng thời, cần thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang neo đậu hoặc hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản và duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý hiệu quả các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Dự báo đường đi của bão Bualoi (bão số 10). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Toàn tỉnh có 5.988 tàu cá đang hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến và tham gia khai thác thủy hải sản ở các ngư trường từ Nghệ An đến Kiên Giang, vùng biển Hoàng Sa đến Bắc Biển Đông, vùng biển giữa Hoàng Sa-Trường Sa và khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ hôm nay (25-9), tâm bão Bualoi ở vị trí khoảng 10,8 độ vĩ Bắc và 129,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Cường độ bão Bualoi mạnh lên cấp 12, tương đương sức gió từ 118-133 km/giờ, giật cấp 15.

Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ. Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào Biển Đông, khả năng cao cơn bão Bualoi sẽ đổ bộ vào ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 29-9.