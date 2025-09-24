Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, sau khi bão số 9 (Ragasa) đổ bộ miền Bắc, bão số 10 (Bualoi) sẽ tiến vào Biển Đông, tác động trực tiếp đến khu vực giữa và Bắc Biển Đông cũng như đất liền Trung bộ.

Từ đêm 23 đến sáng 24-9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, quốc tế gọi là Bualoi. Sáng 24-9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ vĩ Bắc – 132,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/giờ.

Dự báo quỹ đạo của bão số 10 (Bualoi) theo mô hình ngày 24-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia
Dự báo quỹ đạo của bão số 10 (Bualoi) theo mô hình ngày 24-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Dự báo, khoảng đêm 26-9, bão sẽ đi vào Biển Đông (sớm hơn một ngày so với dự báo trước đó) và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Trong 24-72 giờ tới, bão tiếp tục mạnh dần. Đến 7 giờ sáng mai 25-9, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông, mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Đến sáng 26-9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến sáng 27-9, bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão Bualoi được dự báo có khả năng mạnh tới cấp 12 hoặc hơn.

Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Mô hình cảnh báo của Hoa Kỳ về hai cơn bão cập nhật đến 13 giờ ngày 24-9. Nguồn: Z.E
Mô hình cảnh báo của Hoa Kỳ về hai cơn bão cập nhật đến 13 giờ ngày 24-9. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, từ tối và đêm 26-9, vùng biển Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông được xác định là đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo PHÚC VĂN (SGGPO)

sggp.org.vn Xem link nguồn
Sắp xuất hiện siêu bão?

Sắp xuất hiện siêu bão?

Cảnh báo thiên tai

Bão số 8 (Mitag) vừa tan thì đầu tuần sau, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 9 mang tên quốc tế là Rasaga. Các chuyên gia dự báo đây có thể là một cơn siêu bão, gây ảnh hưởng lớn đến đất liền nước ta.

Các địa phương cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh mưa giông, sóng lớn trên biển. Ảnh: P.V

Từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa gửi Công văn số 01/BCĐ-BNNMT gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

