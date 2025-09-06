Danh mục
Gia Lai: Quán triệt các quy định về phòng cháy chữa cháy cho Công an cấp xã

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 5-9, tại Hội trường Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tổ chức hội nghị quán triệt các quy định của Luật PCCC&CNCH cùng một số văn bản hướng dẫn thi hành cho lực lượng Công an cấp xã.

Tham gia tập huấn có 120 đại biểu là thành viên các đội công tác PCCC&CNCH khu vực và Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: triển khai thực hiện Luật PCCC&CNCH và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống điện phục vụ công tác PCCC.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được bồi dưỡng về công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC&CNCH"; công tác nghiệp vụ, hồ sơ phục vụ quản lý địa bàn, cơ sở; quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, điều tra và giải quyết vụ cháy.

Ngoài ra, cán bộ Công an cơ sở còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo dữ liệu PCCC, rèn luyện kỹ năng tổ chức chữa cháy, CNCH ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên trách trong xử lý tình huống.

