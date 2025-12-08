Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Ngày 8-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới dành cho 38 cán bộ khung từ tiểu đội trưởng đến cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 20 ngày với các nội dung như: công tác xây dựng chính quy và kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật chiến đấu bộ binh, thể lực, võ thuật; công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; công tác huấn luyện hậu cần, kỹ thuật; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ và nghiệp vụ công tác Biên phòng.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Ảnh: Thanh Bình

Đặc biệt, các đồng chí cán bộ khung huấn luyện được tập huấn chuyên sâu các nội dung: phương pháp soạn thảo, thông qua và phê duyệt giáo án, kế hoạch huấn luyện; đăng ký thống kê huấn luyện cấp trung đội, đại đội; quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác quản lý bộ đội và giải quyết tư tưởng nảy sinh ở đơn vị cơ sở; kỹ thuật đào, sử dụng bếp Hoàng Cầm; kỹ thuật mắc tăng võng, ăn ở dã ngoại…