Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026

NGỌC HÀ
(GLO)- Chiều 1-12, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

bp1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã quán triệt, lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các cấp xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Đồng thời, đấu tranh phòng-chống tội phạm, thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU; tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, phong trào, mô hình ý nghĩa, hiệu quả như chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng", phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên khu vực biên giới, mô hình "Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới"...

bp2.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Hội nghị đã thảo luận, đề ra các mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng; biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 gồm các nội dung: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển đảo; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

bp4.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao 100 triệu đồng của nhà tài trợ cho đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Mạnh Hà

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 100 triệu đồng của nhà tài trợ cho đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước Đông (mỗi địa phương 50 triệu đồng) để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

