Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới

(GLO)- Ngày 12-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Giai đoạn 2022-2025, tổ chức Đoàn các cấp trong BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; góp phần cùng cán bộ chiến sĩ cơ quan, đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Thanh Bình

Nổi bật, tuổi trẻ các đơn vị đã tham gia cùng các tổ, đội tổ chức tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới, vùng biển, khu vực cửa khẩu. Tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu là mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương vững chắc.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, giai đoạn 2025-2030, tuổi trẻ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá.

Một là, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hai là, xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh giai đoạn 2022-2025.