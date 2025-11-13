Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THANH BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Giai đoạn 2022-2025, tổ chức Đoàn các cấp trong BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; góp phần cùng cán bộ chiến sĩ cơ quan, đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

bo-doi-bien-phong.jpg
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Thanh Bình

Nổi bật, tuổi trẻ các đơn vị đã tham gia cùng các tổ, đội tổ chức tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới, vùng biển, khu vực cửa khẩu. Tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu là mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương vững chắc.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, giai đoạn 2025-2030, tuổi trẻ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá.

Một là, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hai là, xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null