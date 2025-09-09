Danh mục
Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cảng Quy Nhơn

MINH NGỌC
(GLO)- Chiều 8-9, Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại Cảng Quy Nhơn.

Theo tình huống giả định, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho số 11 của Cảng Quy Nhơn, diện tích khoảng 550 m². Trong giai đoạn đầu, có 5 người bị ngạt khói, bất tỉnh và 15 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng y tế và Cảnh sát PCCC&CNCH được huy động để cứu người và khống chế đám cháy, ngăn lan rộng.

Công an tỉnh điều động 163 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang-thiết bị tham gia chữa cháy. Các đơn vị phối hợp gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty Điện lực Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn và Công ty CP Cảng Quy Nhơn cũng bố trí lực lượng, phương tiện thực tập theo kịch bản.

quang-canh-buoi-trien-khai-phuong-an-chua-chay-tai-cang-quy-nhon-1082.jpg
Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch thực tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Minh Ngọc

Theo kế hoạch, tổng duyệt phương án sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 14-9; buổi thực tập chính thức được tổ chức vào 8 giờ ngày 15-9-2025 tại Cảng Quy Nhơn.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia bám sát kịch bản, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của Cảng Quy Nhơn trong suốt quá trình diễn tập.

