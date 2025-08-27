Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Thương mại GO! Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Sáng 27-8, tại Trung tâm Thương mại GO! Quy Nhơn (Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định là: Trong quá trình hàn cắt, sửa chữa, tia lửa hàn bắn vào khu vực để xe máy gây cháy. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tạm ngừng hoạt động khiến đám cháy được phát hiện muộn, lan nhanh trên diện tích khoảng 100 m², khói dày đặc bao trùm khu vực tầng hầm, làm 12 người bị mắc kẹt. Chất cháy chủ yếu gồm xăng, dầu, nhựa, phương tiện giao thông và thiết bị điện.

img-9877.jpg
Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở báo động, cắt điện khu vực cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn ướt, hệ thống vách tường khống chế đám cháy, tổ chức thoát nạn và báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

Sau vài phút nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã cử lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình phun nước dập lửa, hút khói, tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

Buổi diễn tập không chỉ giúp lực lượng tại chỗ nắm vững kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, tổ chức cứu người, cứu tài sản mà còn là dịp để lực lượng chuyên nghiệp kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ an toàn, quy trình phối hợp giữa các bên. Qua đó, hoàn thiện phương án xử lý sự cố, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho Tổ Phòng chống tội phạm và 3 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng thường xuyên bán ma túy đá cho các thanh-thiếu niên trên địa bàn sử dụng.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Chính trị

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Chính trị

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

null