Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Thương mại GO! Quy Nhơn

(GLO)-Sáng 27-8, tại Trung tâm Thương mại GO! Quy Nhơn (Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định là: Trong quá trình hàn cắt, sửa chữa, tia lửa hàn bắn vào khu vực để xe máy gây cháy. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tạm ngừng hoạt động khiến đám cháy được phát hiện muộn, lan nhanh trên diện tích khoảng 100 m², khói dày đặc bao trùm khu vực tầng hầm, làm 12 người bị mắc kẹt. Chất cháy chủ yếu gồm xăng, dầu, nhựa, phương tiện giao thông và thiết bị điện.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở báo động, cắt điện khu vực cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn ướt, hệ thống vách tường khống chế đám cháy, tổ chức thoát nạn và báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.



Sau vài phút nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã cử lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình phun nước dập lửa, hút khói, tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

Buổi diễn tập không chỉ giúp lực lượng tại chỗ nắm vững kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, tổ chức cứu người, cứu tài sản mà còn là dịp để lực lượng chuyên nghiệp kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ an toàn, quy trình phối hợp giữa các bên. Qua đó, hoàn thiện phương án xử lý sự cố, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.